Lanza del Vasto, la Regione conferma: "C'è chi sarebbe interessato ad acquistare la cooperativa"

Sul fronte della situazione della cooperativa Lanza del Vasto, che ha visto più volte i lavoratori scendere in piazza, qualcosa si muove: l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori ha annunciato che entro 15 giorni la Regione avrà un quadro definitivo della situazione da parte dell'esperto nominato per la composizione negoziata".

"Da quanto è emerso durante l'ultimo incontro con i vertici aziendali avvenuto lo scorso 21 settembre - ha detto Sartori in consiglio regionale - entro una quindicina di giorni avremo una definizione della situazione dell'azienda da parte dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio per la composizione negoziata. Questi ha anche presenziato a un incontro con le organizzazioni sindacali ribadendo quanto la situazione sia delicata anche in ragione del fatto che molti lavoratori sono soci e quindi legati doppiamente alle sorti economiche della cooperativa".

Sartori ha parlato della situazione rispondendo al consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino che ha chiesto un intervento della Regione per favorire la cessione dei servizi della cooperativa Lanza del Vasto.

"Inoltre - prosegue Sartori - lo stesso esperto ha dichiarato che l’interesse da parte di altri soggetti all’acquisto dell’intera cooperativa o di rami di essa sarebbe reale. Al prossimo incontro quindi cercheremo di capire se queste manifestazioni di interesse si tramuteranno davvero in qualcosa di concreto. Siamo consapevoli che la situazione per i lavoratori, a cui va tutta la mia solidarietà, sia drammatica: abbiamo notizia che l'azienda, infatti, ad oggi abbia pagato ad alcuni dipendenti solo la mensilità di giugno".