Lagaccio, la denuncia del Pd: "In arrivo un centro di raccolta rifiuti"

Secondo il Partito Democratico, che cita alcuni documenti di cui sarebbe entrato in possesso, al Lagaccio c'è un progetto per la realizzazione di un centro di raccolta rifuti con un piazzale in asfalto e nove cassoni coperti da tettoia per la raccolta dei diversi materiali e altri container per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Si tratterebbe della zona sgomberata lo scorso 8 ottobre dall'occupazione del centro sociale Terra di Nessuno.

"Apprendiamo con stupore che le promesse fatte in questi anni dal Comune, dal Municipio Centro Est e da Amiu ai cittadini del Lagaccio non saranno mantenute. - scrive il gruppo Pd del Comune di Genova in una nota - In diverse riunioni e assemblee pubbliche i rappresentanti di Comune e Municipio avevano annunciato la realizzazione di un centro di educazione ambientale, uno spazio dove le scuole e i cittadini potranno comprendere come aumentare la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali".

"A ottobre dell’anno scorso - prosegue il Pd - lo stesso presidente del Municipio Carratù aveva escluso la realizzazione di un’isola ecologica, promettendo un’operazione diversa che si sarebbe inserita pienamente nel progetto della valletta dello sport. E invece, dalle carte a nostre mani risulta che Amiu ha progettato un centro di raccolta rifiuti con un piazzale in asfalto e nove cassoni coperti da tettoia per la raccolta dei diversi materiali e altri container per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

"Dopo anni di promesse, oggi viene a galla la verità - concludono i consiglieri del Partito Democratico - e abbiamo chiesto che l’assessore all’ambiente riferisca immediatamente in commissione consiliare sul progetto del Lagaccio con l’audizione delle associazioni del territorio e del Municipio".