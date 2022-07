Italia Viva, petizione e volantinaggio pro-Draghi. Paita: "Convincerlo è decisivo per il nostro futuro"

Volantinaggi pro-Draghi anche in provincia di Genova: è questa l'iniziativa di Italia Viva per convincere il premier a restare a Palazzo Chigi. E così i militanti del partito fondato da Renzi si danno appuntamento lunedì 18 pomeriggio a Chiavari (via Martirii della Liberazione) e a Sestri Levante in via XXV Aprile. Si continua poi anche martedì 19, nel capoluogo ligure, con volantinaggio e raccolta firme pro-Draghi.

"La permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi - spiega Raffaella Paita, deputata di Italia Viva e riferimento ligure dei renziani - è l'unica garanzia che ha l'Italia per affrontare la difficilissima fase economica e politica che il Paese e l'Europa attraversano. Convincere il premier a restare al suo posto, alle sue condizioni, è decisivo per il nostro futuro. Italia Viva ha per questo lanciato una petizione che ha già raggiunto 80mila firme. Anche in Liguria vogliamo dare il nostro contributo non solo lavorando per aumentare le adesioni alla petizione ma anche spiegando ai cittadini i motivi per cui è fondamentale che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi. Per questo organizzeremo attività di volantinaggio in varie parti della regione".

Anche il sindaco di Genova Marco Bucci (che nella sua giunta conta esponenti di Italia Viva) ha firmato una lettera - insieme ad altri colleghi d'Italia - per chiedere a Mario Draghi di andare avanti, e così pure il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è rivolto al premier condividendo l'appello. Non la pensa così, tra le forze in seno alla maggioranza comunale, Fratelli d'Italia che ha subito rimarcato in un comunicato che non condivide "la scelta del sindaco Bucci di sottoscrivere la lettera aperta in favore dell'attuale governo e se ne dissocia formalmente".