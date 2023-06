Raffaella Paita nominata coordinatrice nazionale di Italia Viva

La senatrice Raffaella Paita, ex candidata alla presidenza della Regione, è stata nominata coordinatrice nazionale di Italia Viva dall'assemblea nazionale del partito, tenutasi a Napoli sabato 10 giugno 2023, con la partecipazione di mille persone.

"Un incarico - dichiarano i coordinatori Fiorenza Franco, Rosario Amico, Irene Tesini ed Eugenio Musso - molto impegnativo in una fase politica delicata e di cambiamento per il nostro partito e per l'Italia: i congressi di Italia Viva e le elezioni europee, due percorsi da traguardare che ci vedranno in prima linea per un anno".

"Siamo certi - concludono - che il lavoro di Raffaella Paita farà crescere la nostra comunità e per questo augurandoLe buon lavoro, ci impegniamo al massimo delle nostre possibilità per supportarla assieme a tutti i nostri simpatizzanti e iscritti a Italia Viva. Complimenti e auguri!".