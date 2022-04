Elezioni comunali: vicino l'accordo tra Italia Viva e Bucci

L'accordo tra Italia Viva e la coalizione di centrodestra è vicino, alle prossime elezioni comunali del 12 giugno il partito dell'ex premier Matteo Renzi potrebbe sostenere la lista civica di Marco Bucci.

Un primo avvicinamento c'era stato in occasione della edizione 2021 della Leopolda a Firenze, convention annuale di Italia Viva, alla quale aveva partecipato proprio Marco Bucci, introdotto alla platea dallo stesso Matteo Renzi che lo aveva presentato come il 'sindaco del fare'.

Nella lista 'Vince Genova' non ci saranno i simboli dei partiti che sostengono la candidatura di Bucci, ma probabilmente ci saranno 4 o 5 candidati di Italia Viva, anche se ancora nessuna conferma ufficiale arriva dai diretti interessati. Ariel Dello Strologo, candidato della coalizione progressista che comprende centrosinistra e M5s, ha commentato così questa indiscrezione: "Italia Viva dovrà spiegare ai propri elettori un’alleanza con Salvini e Meloni".

All'interno di Italia Viva non ci sarebbe peraltro unità di intenti, infatti alcuni esponenti del partito non sarebbero convinti della scelta, ma avrebbero gradito un ulteriore confronto con Dello Strologo prima di decidere sulle alleanze. Anche l'ex coordinatore provinciale di Italia Viva Massimiliano Morettini, in un lungo post su Facebook, ha dichiarato il suo apprezzamento per il candidato del centrosinistra e M5S, criticando al contempo l'operato dell'amminstrazione Bucci.

Perlatro, questa alleanza farebbe definitivamente tramontare il progetto progressista di allargare la coalizione a Italia Viva, sia a livello locale che nazionale, nonostate i reiterati confronti tra le parti sui punti chiave del futuro di Genova e della Liguria, iniziando dal progetto della Gronda.