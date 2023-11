In Liguria non si faranno assemblee di cittadini

"In Liguria è sempre più impossibile fare partecipazione, ogni proposta per favorire nuovi strumenti viene bocciata dalla maggioranza di centrodestra”. A dichiararlo la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia che, durante l'ultima seduta del Consiglio, aveva avanzato, tramite una mozione, la proposta di istituire assemblee cittadine.



“Le assemblee dei cittadini sono uno strumento emerso negli ultimi anni come una richiesta fondamentale del movimento per il clima e possono produrre un vero cambiamento rendendo le persone direttamente partecipi nel coprogettare le strategie necessarie per salvaguardare, ad esempio, il nostro pianeta e le generazioni future - ha spiegato Candia -. Questo strumento, utilizzato in varie forme da diversi governi e da amministrazioni locali, non scredita la politica, anzi. In un periodo di astensionismo e diffidenza, se non disprezzo, per chi si impegna per la collettività, le assemblee dei cittadini dimostrano alle persone che loro stesse possono agire come attori politici e questo restituisce alla politica il suo ruolo più alto: quello di prendere decisioni collettive, per il benessere di tutti e tutte”.

Nello specifico la proposta portata da Selena Candia prevedeva per Regione Liguria, e per i Comuni interessati ad aderire, l'istituzione di assemblee dei cittadini con estrazione a sorte dei nomi per garantire una trasversalità dei soggetti coinvolti dal punto di vista anagrafico, di genere, di condizione sociale e di territorio rappresentato. Come riferimenti a livello internazionale le prime assemblee sono state organizzate su questioni ambientali in Francia, Germania, Regno Unito, Scozia, Irlanda e Danimarca. Esistono casi anche in città italiane come Bologna e Milano, nei quali lo strumento dell'assembleacittadina può essere poi declinato a vari temi come la coprogettazione della Sanità o della rigenerazione urbana.

“È un vero peccato che su un tema così trasversale come la partecipazione dei cittadini, che dovrebbe essere prioritario per tutti, la maggioranza abbia giustificato la propria contrarietà definendo la proposta come 'un eccesso di burocrazia' – conclude Candia -. Il centrodestra non vuole riconoscere che la scarsa partecipazione porta ad una disaffezione verso la politica e verso le istituzioni, sfociando nell'astensionismo. Di fatto questa scelta politica di oggi impedirà a migliaia di cittadini e cittadine liguri di impegnarsi per la comunità senza per forza passare da un partito o da un comitato”.