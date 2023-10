Israele, il consiglio comunale approva odg solidale. Crucioli contrario: "Bandiera a Tursi non a mio nome"

Mobilitarsi con aiuti umanitari a supporto delle popolazioni civili nei territori maggiormente colpiti: è questa la richiesta a sindaco e giunta avanzata dal consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno sugli attacchi di Hamas a Israele. Il documento, sviluppato in conferenza capigruppo martedì pomeriggio, è stato votato favorevolmente da tutti i consiglieri comunali presenti tranne che Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) che ha proposto a sua volta un ordine del giorno alternativo chiedendo tra l'altro di rimuovere la bandiera dello stato israeliano dalla facciata di Tursi, che però ha ottenuto il "sì" del solo consigliere.

Crucioli: "Le bombe israeliane distruggono le case dei palestinesi"

Prima del voto, un acceso dibattito: "Mentre parliamo - ha detto Crucioli, intervenendo per primo - sono le bombe israeliane che distruggono le case dei palestinesi. Hamas ha compiuto azioni orrende, ma sono una reazione a quello che è avvenuto nei decenni precedenti. Avete esposto la bandiera di Israele a Tursi, giustificando di conseguenza l'interruzione di cibo, acqua ed energia a Gaza: non a mio nome. L'Italia ripudia la guerra e come istituzione non dobbiamo stare né con gli uni né con gli altri". L'ordine del giorno proposto da Crucioli, in alternativa, chiedeva di rimuovere la bandiera di Israele dalla facciata di Tursi, esponendo uno stendardo con l'articolo 11 della Costituzione.

Gli altri consiglieri di tutti gli schieramenti hanno votato favorevolmente al primo ordine del giorno, seppur con sensibilità diverse sulla questione del conflitto israelo-palestinese: "Gli atti di terrorismo come quelli che abbiamo visto in questi giorni - ha detto Ariel Dello Strologo, gruppo Pd e consigliere della Comunità ebraica di Genova - vanno al di là della tragica dimensione di un conflitto. Si è dato sfogo al peggior istinto dell'uomo dando la caccia a civili, donne, bambini, anziani. L'affermazione di Crucioli sul fatto che non si debba stare con gli uni né con gli altri mi fa rabbrividire: parlando di terrorismo, non si può restare indifferenti".

"Non condanno l'esposizione della bandiera israeliana - ha continuato Filippo Bruzzone, lista Rossoverde - ma chi lo fa, denunci che Gaza è una prigione a cielo aperto. Solo col reciproco riconoscimento dei due popoli si potrà arrivare alla pace. Chiediamo al Comune di organizzare aiuti umanitari, in questo caso siamo tutti dalla stessa parte".

"Hamas è considerato un'organizzazione terroristica dall'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali - è il commento di Arianna Viscogliosi, Vince Genova -. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, ma esiste la libertà dei popoli di difendersi quando sono attaccati. Ci sono tanti focolai nel mondo, difendiamo le democrazie occidentali".

Bucci e la frase delle polemiche

Il sindaco Marco Bucci ha chiuso gli interventi con una frase che però ha scatenato polemiche tra i banchi dell'opposizione: "Mi fa piacere aver sentito parlare del rispetto per i morti, vanno tutti rispettati quando sono morti in guerra, mi auguro venga fatto anche in tutto il corso dell'anno e sapete a cosa mi riferisco".

Proteste dai banchi dei progressisti che hanno chiesto una rettifica al primo cittadino (mai arrivata): "La dignità umana dev'essere riconosciuta - ha attaccato D'Angelo (Pd) ma carnefici e vittime non hanno la stessa dignità. In giunta c'è chi con il tricolore partecipava a cerimonie in cui si onoravano i caduti di Salò, che portavano cittadini di fede ebraica nei campi di sterminio".