Riconoscimento invalidità civile, in Liguria entro fine anno cinque nuovi medici legali

Entro fine anno saranno cinque i nuovi medici legali che saranno assunti per andare a colmare, almeno parzialmente, i pensionamenti degli specialisti addetti all’esame e al riconoscimento delle richieste di invalidità civile. Ad annunciarlo, il presidente della Regione Liguria.

“La struttura complessa di medicina legale – ha detto Toti – sta provvedendo a recuperare l’arretrato che si è creato per l’emergenza pandemica ed entro il prossimo giugno saranno evase tutte le pratiche aperte con le richieste presentate nel 2022, in quanto il direttore della struttura ha avviato un piano di rientro per lo smaltimento dell’arretrato, in considerazione del nuovo personale che verrà assunto".

“Diverso – ha continuato Toti – sono le istanze relative ai minori, ai pazienti oncologici e a quelli affetti da Sla che seguono un percorso differente da quello dei maggiorenni non affetti da patologie oncologiche, in quanto vengono prese in carico appena trasmesse dall’INPS e entro 20-30 giorni ricevono le lettere per l’acquisizione della documentazione medica”.