Ospedale Rapallo, Tosi (M5s): "La giunta regionale non vuole rispondere alle interrogazioni"

“La pazienza è finita: calendarizzata nei tempi corretti, una mia interrogazione nata in seguito alla segnalazione di chi ha denunciato una grave disservizio in Asl4, è rimasta senza risposta. Il cittadino in questione, quindi, e chissà quanti sono nelle sue stesse condizioni, è stato platealmente ignorato dalla Giunta. Che forse non ha ben chiaro un concetto: gli atti che portiamo in Aula vengono scritti e depositati per difendere gli interessi dei liguri”: questo il commento del consigliere regionale Fabio Tosi, M5s. Il capogruppo pentastellato si era occupato nei giorni scorsi di una segnalazione ricevuta da una famiglia del Tigulllio che, a causa dell'indisponibilità di anestesisti nell'ospedale di Rapallo, dovrebbe rifare l'iter per sperare in un intervento a lungo atteso alla mano.

Ma la sua interrogazione - preparata proprio per discutere di questo fatto - non è stata discussa in consiglio regionale: "Come se non bastasse - denuncia Tosi - oltre alle interrogazioni inevase, anche gli accessi agli atti vengono puntualmente ignorati, sconfinando così in un possibile reato di abuso e omissione di atti d’ufficio. La Giunta e la maggioranza stanno mancando di rispetto all’aula consiliare e contestualmente prendendo per i fondelli i cittadini, che di tasca loro pagano 8mila euro a seduta perché tutti i consiglieri e tutti gli assessori siano al loro posto per rispondere alle istanze di chi rappresenta i liguri".

Tosi nella sessione pomeridiana del consiglio regionale avrebbe dovuto portare in Aula il problema legato alla carenza di medici anestesisti all’ospedale di Rapallo: l’interrogazione non è stata discussa perché mancavano gli assessori, competenti e delegati. “Non si degnano di presenziare nemmeno per leggere una relazione”, ha concluso il consigliere.