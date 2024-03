Frane e disagi in val d'Aveto, Pastorino (Pd) presenta un'interrogazione al ministro Salvini

Il deputato ligure del Pd Luca Pastorino ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini un'interrogazione per chiedere un pronto impegno sulla strada statale 586, colpita da diverse frane negli ultimi mesi.

L'interrogazione serve anche a supportare la lettera che i sindaci di Carasco, Mezzanego, Santo Stefano d'Aveto, San Colombano Certenoli, Borzonasca, Varese Ligure e il presidente del parco dell'Aveto hanno scritto al viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi: "La 586 è arteria fondamentale per collegare la Valle dell’Aveto, la Valle Sturla, la Val Cichero e la costa - spiega Pastorino - e vive ora una situazione sempre più critica dopo i diversi eventi franosi che l'hanno colpita negli ultimi mesi. Tra restringimenti, impianti semaforici e il rischio di nuovi cedimenti strutturali che isolerebbero ancora migliaia di residenti, la viabilità della statale è sempre più precaria e preoccupante. Per questo non è pensabile intervenire solo per sistemare l'emergenza, ma è necessario un intervento rapido e risolutivo che garantisca la percorribilità di un’arteria interregionale molto importante".

Il deputato ligure domanda così al ministro Salvini di impegnarsi per l’attivazione immediata dei lavori di ripristino del cedimento della carreggiata a valle al km 65 + 100: "Ma chiedo anche quali azioni porrà in essere per mettere in sicurezza e migliorare la percorribilità dell’intero tracciato della ss 586 da Carasco a Santo Stefano d’Aveto. Una pianificazione strutturata di prevenzione su tutto il percorso è d'obbligo nell’interesse degli utenti ma soprattutto dei cittadini e di un territorio che coniuga produttività a turismo sostenibile e deve mantenere idonee infrastrutture per arginare il depauperamento".