Interrogazione sui finanziamenti a Primocanale, risponde l'ex direttore Cavo

Nel corso della seduta di martedì 24 novembre 2020 del consiglio regionale, Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo Selena Candia e Roberto Centi, in cui ha chiesto alla giunta l'ammontare dei contratti, degli accordi e dei finanziamenti di qualsiasi genere intercorsi nel 2020 tra la Regione (o società partecipate) e le società del gruppo Primocanale, in particolare per il Salone Orientamenti e se questi affidamenti con l'emittente sono avvenuti con o senza gara.

Sansa ha rilevato che questi contratti avrebbero suscitato perplessità o proteste da parte delle altre emittenti televisive locali e anche da parte dell’opinione pubblica ligure.

Per la giunta è intervenuta l'assessore alla Cultura e Spettacolo Ilaria Cavo: «queste informazioni sono pubbliche e sono riportate, come prevedono Anac e il Codice degli appalti, sul sito di Regione Liguria con ogni cifra e ogni articolo di riferimento di legge sulla base del quale i finanziamenti sono stati erogati a tutte le emittenti».

Cavo ha aggiunto che non ci sono appalti erogati all'emittente da parte di società partecipate dalla Regione. L'assessore, infine, ha esposto nel dettaglio i servizi di comunicazione appaltati in occasione del Salone Orientamenti.

Inserendo banalmente la parola 'Primocanale' nella stringa di ricerca sul sito della Regione salta fuori come primo risultato il consiglio regionale di ieri; i quattro seguenti sono comunicati stampa dell'ente, in cui è nominata la parola, ma senza cenni di finanziamenti. La sesta e ultima voce dell'elenco è il curriculum dell'assessore Cavo, giornalista professionista, dal 1998 al 2001 direttore responsabile dell'emittente regionale ligure Primocanale.