Manifestazione ponente: dopo il corteo, presidente e giunta del Muncipio incontrano i comitati

Dopo il corteo, l'avvio di un dialogo per fare il punto sul cantiere per i cassoni nel bacino portuale di Pra' e il prossimo piano regolatore portuale. Con questo obiettivo i rappresentanti dei comitati e delle associazioni del ponente, dopo la manifestazione di domattina, sabato 25 marzo, incontreranno il presidente Guido Barbazza e la giunta del Municipio Ponente, presso il palazzo municipale di Pegli.

Un primo incontro tra Barbazza, la giunta e i rappresentanti dei comitati organizzatori della manifestazione si era tenuto ieri: "In occasione della riunione - sottolinea il Municipio Ponente in una nota - svoltasi nel clima della piu? marcata collaborazione e condivisione d’intenti tra cittadini e istituzioni locali, e? stato ribadito che la manifestazione sara? di natura popolare, e che sara? svolta nel rispetto di una totale apartiticita?".

Al termine del corteo di domani e degli interventi degli esponenti dei comitati, è stato concordato l'incontro istituzionale nel palazzo municipale di via Ignazio Pallavicini. Nell'ambito di questo nuovo appuntamento "si farà il punto della situazione in merito al prospettato cantiere per i cassoni nel bacino portuale di Pra' e agli spunti progettuali inerenti il prossimo piano regolatore portuale. Sarà inoltre tracciato un percorso comune di collaborazione e coordinamento tra cittadini, comitati e istituzioni municipali".