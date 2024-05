Inchiesta corruzione, indagato anche il consigliere regionale "re delle preferenze"

Nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, risulta indagato anche un consigliere regionale, tra i più votati di "Cambiamo con Toti" alle elezioni del 2020 (a lui erano andate circa 4500 preferenze, il terzo risultato migliore della lista). È Giandomenico Cianci, già consigliere comunale e presidente del consiglio comunale di Rapallo.

Cianci avrebbe promesso, in cambio del voto, "l'affidamento di lavori presso condomini da lui amministrati". Ma a chi erano state fatte queste promesse? Tra gli altri anche "alla ditta riconducibile al Mamone ed il Mamone, per dare il proprio voto al candidato al consiglio regionale, ne accettava l'offerta e la promessa. Fatto aggravato per quanto concerne Mamone per essere stato commesso al fine di agevolare l'attività della 'ndrangheta" scrive la gip Paola Faggioni.

Per quanto riguarda Mamone, dopo le elezioni, nelle carte dell'inchiesta giudiziaria si legge che sono state captate alcune conversazioni dalle quali "è emersa la conferma dei contatti di Cianci con l'ambiente calabrese e in particolare con Luigi Mamone (deceduto nel 2021 da incensurato, ndr)". La famiglia Mamone ha sempre rappresentato una realtà imprenditoriale di rilievo a Genova, soprattutto nel ramo di bonifiche e smaltimento rifiuti, ma è finita anche al centro di diverse inchieste giudiziarie. A questo riguardo, la gip parla di "pratiche corruttive esercitate nei confronti di funzionari e amministratori pubblici" per ottenere aggiudicazione di lavori. E di "legami della figura di Luigi Mamone con ambienti criminali calabresi", da sommare ai contatti con esponenti di vertice della famiglia riesina dei Maurici.

Mamone, tra l'altro, era stato intercettato dagli investigatori mentre diceva al nipote: "Se vogliamo lavori... qua a Genova... bisogna parlare con Cianci, perché qua a volte fanno i lavori a trattativa privata".

Nel corso di una riunione, in seguito, mentre Mamone parla a due imprenditori di origine siciliana, scaturisce l'amarezza degli ultimi due nei confronti di Cianci che "aveva chiesto di essere votato, promettendo in cambio un trattamento di favore e commesse su lavori". Che però non almeno in diversi casi non sarebbero arrivati. "Sono cinque anni che non votavo - sono le parole rivolte a Mamone - siamo andati... gli ho mandato anche la foto... la foto gli ho mandato del voto".