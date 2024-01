Sanità, la denuncia: "Impossibile effettuare una Moc". Asl 4 risponde: "Alcune sedute da febbraio"

Nel Tigullio è quasi impossibile prenotare una Moc (densiometria ossea) tra carenza di personale e tempi di attesa lunghissimi. Così fioccano decine di denunce di cittadini che si vedono costretti a rivolgersi alla sanità privata o a un'altra Asl. Oppure, presi dallo sconforto, rinunciano.

A raccogliere le testimonianze di diversi pazienti è Luca Garibaldi, capogruppo del Pd in consiglio regionale: "Il recupero delle liste d’attesa e l’accesso alle prestazioni in Liguria continua a essere un miraggio. È possibile che un esame fondamentale, spesso da effettuare periodicamente per controlli successivi a patologie, non risulti accessibile in un comprensorio di 150mila persone? La Regione continua a non essere in grado di dare risposte a chi si vuole curare".

Dopo la denuncia di Garibaldi, la direzione sanitaria dell'Asl 4 ha fatto sapere di aver iniziato ad adottare provvedimenti: "Alcune sedute saranno a disposizione fin dai primi giorni di febbraio, oltre a prestazioni aggiuntive erogate per far fronte alle richieste più urgenti o datate".

In più, visto che Asl 4 imputa le difficoltà soprattutto alla grave carenza di tecnici radiologi, "mercoledì 24 gennaio 2024, si svolgerà la selezione per tecnici di radiologia, volta a incrementare il personale e assolvere alle crescenti richieste degli utenti, con l’obiettivo di essere operativi con la massima efficienza entro l’inizio di marzo".