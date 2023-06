"No alle classi pollaio", dopo la protesta il Comune si impegna per superare i problemi

Lo scorso 16 giugno è andata in scena una protesta lanciata dal Comitato Genitori dell’IC San Fruttuoso al grido di 'No alle classi pollaio'. Genitori, alunni e insegnanti, armati di striscioni, volantini e tamburi, avevano manifestato davanti alla sede del provveditorato di via Assarotti, preoccupati per l’esiguo numero di classi assegnate dall’ufficio scolastico regionale alla scuola dell’infanzia Il Piccolo Principe e alla secondaria di I grado San Fruttuoso. Ora si intravede una soluzione, perché il tema è approdato in consiglio comunale e sono arrivate notizie positive.

Fabio Ceraudo, consigliere del Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità, in cui si legge: "Premesso che l’istituto comprensivo San Fruttuoso è da anni un esempio di inclusione, accoglienza e collaborazione in rete con numerose realtà del territorio forte anche di un corpo docenti che svolgono il proprio lavoro con passione e dedizione consapevoli della grande responsabilità che hanno nei confronti dei bambini e delle famiglie, s’impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi nei confronti degli organi competenti affinché venga rivista la decisione dell’ufficio scolastico regionale di ridurre il numero delle classi dell’Istituto Comprensivo San Fruttuoso e offrire la possibilità di iscrizione a chi ne faccia richiesta". Il documento sottolinea anche che "Lo stesso impegno va perseguito per tutti gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio del Comune".

Lo scorso 16 giugno la protesta aveva comunque già portato a un confronto. Emanuela Lercaro e Ariel Acevedo, presidente del consiglio d'istituto e rappresentante dei genitori, avevano infatti spiegato che: "Quando verrà fatta la verifica dell'organico di fatto, se la situazione è quella che noi abbiamo specificato, verranno valutati i nuovi dati e si potrà sdoppiare una classe". Era stato anche fissato un appuntamento, prima di settembre, per fare il punto sulla situazione.