Guerra Israele-Hamas, niente bandiera della pace sulla facciata del Comune

Al posto della bandiera di Israele, sulla facciata del Comune, quella della pace: questa era la richiesta contenuta in un ordine del giorno portato in consiglio comunale dalla minoranza, ma l'istanza è stata bocciata e si riaccende la polemica (portata avanti sia a livello comunale sia regionale) sui messaggi lanciati dalle istituzioni.

Il documento - proposto da Pd e Lista Rossoverde - voleva impegnare sindaco e giunta a impegnarsi per una tregua umanitaria a Gaza. In particolare, a rappresentare presso il governo italiano e le istituzioni europee l'urgenza di evitare una catastrofe umanitaria, di fermare l'escalation del conflitto, di cessare il fuoco portando avanti allo stesso tempo la necessità di avviare trattative diplomatiche che possano portare al rilascio degli ostaggi e alla pace. Non solo, perché si chiedeva inoltre di esporre sulla facciata di palazzo Tursi (come già fatto dal Comune di Firenze) la bandiera della pace e la dicitura "Genova per la pace. Due popoli e due Stati in Medio Oriente".

L'ordine del giorno però non è passato, con solo 16 voti favorevoli e 22 contrari.

"Ci ha colpito davvero il voto negativo della maggioranza - è il commento di Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) -. Il testo ricordava come anche il popolo palestinese abbia diritto a una terra, condannando altresì gli atti di Hamas. Noi continueremo a fare la nostra parte per giungere a due Stati legittimi, liberi, indipendenti e democratici. Siamo convinti che questo voto non rappresenti Genova, città aperta al mondo e casa sicura per israeliani e palestinesi".

Anche Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) aveva presentato un'interrogazione per chiedere come mai la giunta non voglia togliere la bandiera di Israele, ma non c'è stato il tempo per discuterla in aula.