Gronda, siglato in prefettura il protocollo d'intesa

Domenica 4 dicembre 2022 è stato siglato in prefettura il protocollo d'intesa della Gronda di Genova, una delle più imponenti opere ingegneristiche mai realizzate a livello europeo. L'intesa è stata firmata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, sindaco della Città Metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade.

Con la firma del protocollo viene riconosciuto l'alto valore strategico e confermata l'urgenza rispetto ai tempi dell'esecuzione dell'opera, in quanto azione di fondamentale interesse per lo sviluppo territoriale e nazionale da un punto di vista economico-sociale. Motore dello sviluppo del sistema-Paese e la mobilità nazionale, l'infrastruttura rafforzerà la logistica territoriale in risposta ai crescenti flussi di traffico sulla rete ligure.

Questa infrastruttura è destinata a rivoluzionare la viabilità regionale e nazionale e vedrà ogni giorno transitare più di 40mila veicoli, di cui più di 8mila mezzi pesanti: elemento principale del Piano Economico Finanziario di Aspi, per l'opera si prevede un investimento complessivo stimato per oltre 4 miliardi di euro di lavori, importo interamente finanziato dalla società concessionaria.

Sforzo cantieristico senza eguali nell'attuale panorama ingegneristico e infrastrutturale internazionale, l'opera vedrà impegnate settemila maestranze all'anno per la realizzazione di 72 km di viabilità autostradale, di cui 25 gallerie (per una lunghezza totale pari a 50 km), 37 tra ponti e viadotti (di cui 16 nuovi e 21 esistenti). Un progetto pensato per fare da raccordo tra tutti i punti nevralgici del sistema di trasporto ligure, dall'aeroporto al porto fino alle ferrovie. L'infrastruttura interessa tutta la viabilità ordinaria che corre da Ovest a Est del territorio urbano.

Il progetto di adeguamento del sistema A7-A10-A12 prevede la realizzazione di un nuovo tratto a due corsie per senso di marcia, con il raddoppio dell'esistente A10 nel tratto di attraversamento del Comune di Genova dalla val Polcevera fino all'abitato di Vesima. Oltre all'alleggerimento del traffico cittadino, ottenuto separando i flussi di traffico metropolitano e quelli di lunga percorrenza, sarà migliorata la connessione con i luoghi nevralgici per l'economia del Nord-Ovest.

Sul versante della sostenibilità, il progetto si caratterizza per una particolare attenzione all'ambiente, oltre a portare beneficio per quanto riguarda la qualità dell'aria: le polveri sottili subiranno una riduzione fino al 54%, come la CO2, che, grazie agli interventi di riforestazione per 31 ettari di nuovi boschi, si abbatterà di 655 tonnellate rispetto ad oggi.

Quasi il 100% dei materiali di scavo delle gallerie non viaggeranno su gomma, ma attraverso un apposito slurrydotto e verranno riutilizzati per la realizzazione della banchina dell'aeroporto, che vedrà anche l'installazione di impianti fotovoltaici per 25 ettari. Il nuovo tratto sarà autosufficiente dal punto di vista energetico: il fotovoltaico coprirà infatti il 100% del fabbisogno dell'infrastruttura, mettendo a disposizione del territorio il restante 50% dell'energia prodotta.

Per la realizzazione della Gronda di Genova, Autostrade schiera l'intera compagine delle società controllate del Gruppo, in quanto operatore integrato della mobilità: Tecne, Amplia, Movyon, Elgea e Free to X.

"Genova è a un bivio fondamentale - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci - per la costruzione del proprio futuro. Sta finalmente per abbandonare l'isolamento infrastrutturale che negli ultimi 30 anni ne ha dimensionato le aspettative e la crescita: con il Terzo Valico, il Nodo di Genova e la nuova Diga Foranea oggi riusciamo a parlare concretamente anche di Gronda. Un impegno importante che il nuovo governo si è assunto e sul quale il Comune di Genova si è preso impegni precisi per cercare di accelerare i cantieri e mitigare l'impatto che questi avranno su una buona porzione della città. Stiamo disegnando la città dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, un grande centro logistico, turistico e dell'alta tecnologia nevralgico per l'Italia e per l'Europa".