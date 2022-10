Angelo Gratarola è il nuovo assessore alla sanità della Regione

Il nuovo assessore alla sanità della Regione Liguria è Angelo Gratarola, attuale direttore dell’unità operativa di anestesia e rianimazione e direttore del dipartimento emergenza dell’ospedale policlinico San Martino oltre che coordinatore del dipartimento interaziendale regionale dell’emergenza urgenza di Alisa. La delega alla sanità, finora, era rimasta al presidente Giovanni Toti.

Gratarola è stato in prima linea durante gli anni difficili dell’emergenza covid sia in corsia tra i pazienti sia nella cabina di regia con gli altri professionisti del sistema sanitario. Gratarola è stato scelto dal presidente della Regione Giovanni Toti in condivisione con tutti i partiti che compongono la maggioranza di governo della Regione e in particolare con i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, della Lega Liguria Edoardo Rixi e di Forza Italia Carlo Bagnasco.

"La selezione del profilo più adatto - si legge nella nota della Regione - è stata portata avanti con un costante dialogo con gli alleati in modo da arrivare all’affidamento dell’incarico al professionista che rappresenta la migliore sintesi tra capacità, esperienza e condivisione del progetto. La nomina, il passaggio di consegne e l’assegnazione formale delle deleghe avverrano nei prossimi giorni, il tempo necessario a concludere le procedure previste".