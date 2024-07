Gradimento sindaci e governatori: Bucci scivola al 67esimo posto, Toti non classificato

Il sindaco di Genova Marco Bucci scivola al 67esimo posto, su 80, nella classifica annuale sul gradimento dei sindaci e presidenti di Regione del Sole 24 Ore. Il calo del primo cittadino di Genova è notevole rispetto allo scorso anno, nel 2023 infatti il gradimento nei suoi confronti era del 56,5%, mentre oggi, secondo il sondaggio piace al 49% dei genovesi, un calo di 7,5 punti. Nel 2022, all'inizio del secondo mandato, il gradimento era del 55,5%.

Non è invece stato inserito nella classifica Giovanni Toti, il presidente della Regione ai domiciliari per corruzione. La sua esclusione è stata decisa dall'istituto Noto sondaggi che ha curato la classifica per il Sole.

L'unico sindaco ligure nella top ten è quello di Imperia Claudio Scajola, quarto, anche lui in calo passa da un gradimento del 63% al 60% della popolazione. Sale il sindaco di Savona Marco Russo, che si piazza al 14esimo posto con il 58,5% dei consensi, un punto in più rispetto al 2023, ma in calo di 3,8 punti rispetto ai voti conquistati nel 2021, anno della sua elezione. Al 37esimo posto il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, che con il suo 54,4% migliora di quasi un punto percentuale (o,9%) il risultato elettorale ottenuto nel 2022, anno della sua rielezione.