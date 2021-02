Governo Draghi, tre liguri come sottosegretari: la squadra completa

Sono tre i liguri nella squadra di sottosegretari del nuovo governo Draghi.

Si tratta di tre rappresentanti di centrodestra: Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli e Andrea Costa.

La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, spezzina, e il portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Giorgio Mulè, sono stati nominati sottosegretari alla Difesa, entrando dunque nella squadra del ministro Lorenzo Guerini.

Lo spezzino Andrea Costa, ex consigliere regionale di Liguria Popolare, considerato molto vicino a Maurizio Lupi (Noi per l'Italia), è stato invece nominato sottosegretario alla Salute. Costa è l’unico non parlamentare, ed è stato per tre mandati sindaco di Beverino, in provincia della Spezia.

«Sono molto emozionata e altrettanto determinata a darmi da fare nell'interesse del Paese e dei cittadini italiani. Ora al lavoro», ha detto Pucciarelli, mentre

Il bilancio, al termine delle nomine dei sottosegretari, è di 39 sottosegretari, di cui 19 donne: 11 per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, e uno di più Europa. Eletti anche 6 viceministri, ecco l’elenco completo:

Presidenza del Consiglio

Premier Mario Draghi

Roberto Garofoli sottosegretario

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento)

Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e transizione digitale)

Vincenzo Amendola (Affari europei)

Giuseppe Moles (Informazione ed editoria)

Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica)

Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Ministro Luigi Di Maio

Viceminitro Marina Sereni

Sottosegretari Manlio Di Stefano, Benedetto Della Vedova

Interno

Ministro Luciana Lamorgese

Sottosegretari Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo Sibilia

Giustizia

Ministro Marta Cartabia

Sottosegretari Anna Macina, Francesco Paolo Sisto

Difesa

Ministro Lorenzo Guerii

Sottosegretari Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli

Economia

Ministro Daniele Franco

Viceministro Laura Castelli

Sottosegretari Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra, Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Ministro Giancarlo Giorgietti

Viceministri Gilberto Pichetto Fratin, Alessandra Todde

Sottosegretario Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Ministro Stefano Patuanelli

Sottosegretari Francesco Battistoni, Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ministro Roberto Cingolani

Sottosegretari Ilaria Fontana, Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Ministro Enrico Giovannini

Viceministri Teresa Bellanova, Alessandro Morelli

Sottosegretario Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Ministro Andrea Orlando

Sottosegretari Rossella Accoto, Tiziana Nisini

Istruzione

Ministro Patrizio Bianchi

Sottosegretari Barbara Floridia, Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Ministro Dario Franceschini

Sottosegretario Lucia Borgonzoni

Salute

Ministro Roberto Speranza

Sottosegretari Pierpaolo Sileri, Andrea Costa

Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.