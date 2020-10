Regione, ecco la nuova giunta tra conferme e (due) new entry

Formalizzata la nuova giunta della Regione Liguria: il presidente Giovanni Toti ha annunciato le deleghe degli assessori che lo accompagneranno nei prossimi cinque anni, e non ci sono particolari sorprese rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi.

La nuova lista, frutto di un accordo politico arrivato dopo settimane di trattative, è composta da 3 assessori di Cambiamo!, 2 della Lega e 2 di Fratelli d’Italia. Un assessore in meno al Carroccio, insomma, che ottiene però, come compromesso, la presidenza del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la Lega, ad Andrea Benveduti resta la delega di assessore all’Economia. Alessandro Piana è invece il nuovo assessore all’Agricoltura, Parchi e Promozione del territorio, e sarà con tutta probabilità anche il nuovo presidente del consiglio Regionale ma si attende la decisione ufficiale della Lega.

Per Fratelli d’Italia confermato Gianni Berrino come assessore ai Trasporti, al Lavoro e al Turismo. New entry (senza sorprese) Simona Ferro, avvocatessa: per lei la delega al Personale, ai Bambini, agli Animali e all’Organizzazione della Regione, Animali

Per Cambiamo!, il partito di Toti che alle ultime Regionali è di fatto esploso superando la Lega, solo conferme: Ilaria Cavo, la donna più votata in Liguria alle ultime elezioni, tiene le deleghe a Formazione, Cultura, Politiche Sociali.

Giacomo Giampedrone resta assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Lavori Pubblici: «Ne ha fatto un gioiello a livello nazionale», ha detto Toti.

Marco Scajola si occuperà di Territorio, Urbanistica e Demanio.

La Sanità, il Bilancio e l’Emergenza restano invece, in questo momento, sotto la presidenza, e dunque nelle mani di Toti, che ha chiesto unità e condivisione tra la maggioranza e dedizione «24 ore al giorno 365 giorni l’anno al loro incarico di amministrazione. In questo momento la sanità è la nostra prima preoccupazione ed è strettamente legata al Bilancio, per cui per ora è necessario che se ne occupi la presidenza come ruolo centrale». Chiesto anche che gli assessori lascino la carica di consiglieri.