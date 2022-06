Comune Arenzano, pronta la giunta di Silvestrini: istituita la figura del presidente del consiglio comunale

È pronta la giunta di Arenzano che - insieme al neo eletto sindaco Francesco Silvestrini - guiderà il comune nei prossimi cinque anni.

Tra le novità, l'istituzione della figura del presidente del consiglio comunale, per la prima volta nella storia di Arenzano: la carica - che non è necessaria nei comuni piccoli - sarà affidata al consigliere di maggioranza Gabriele Teschioni.

Per il resto, oltre al sindaco la squadra è composta da cinque assessori (tra cui il vicesindaco), tre uomini e due donne, e infine due consiglieri con delega (un uomo e una donna).

il sindaco Silvestrini tiene le deleghe a Patrimonio, Società partecipate, Arredo urbano, Commercio, Turismo ed eventi, Bilancio, Personale e Polizia locale. Oltre a lui - già assessore nei passati cinque anni - quattro assessori su cinque hanno già avuto un ruolo durante lo scorso mandato: la nuova amministrazione dunque sarà caratterizzata dalla continuità.

Il vicesindaco, come era stato detto in campagna elettorale, è l'ex sindaco Luigi Gambino, assessore esterno in quanto non presente in lista: a lui le deleghe a Suolo pubblico, Zona industriale, Frazioni, Protezione civile e Piccole opere.

A Matteo Rossi rimangono le deleghe a Lavori pubblici, Urbanisitca, Edilizia privata, Viabilità e parcheggi e poi Demanio e litorali.

Un'altra conferma è Davide Oliveri: a lui deleghe a Sport, Volontariato e associazioni, Cultura e Marketing territoriale.

A Romina Chiossone - già capogruppo di maggioranza con deleghe negli ultimi anni dello scorso mandato - vanno le deleghe a Servizi sociali, Sanità e Cimiteri.

New entry è Giorgia Battistini, a cui vanno le deleghe a Politiche giovanili, Efficientamento energetico, Eliminazione barriere architettoniche e Ricerca bandi.

I consiglieri con delega sono altri due volti nuovi in consiglio comunale: Federica Piccardo, che si occuperà di Istruzione e Consiglio comunale dei ragazzi e Giuseppe Vernazza: a lui Ambiente, Parchi e Giardini.