Giunta Bucci, le prime conferme: due assessorati a FdI, tutti gli altri nomi in ballo

Fratelli d'Italia, che alle ultime comunali è risultato primo partito della coalizione di centrodestra (escludendo le liste civiche) passando dal 5,28 al 9,33% in cinque anni, annuncia che nella nuova giunta del sindaco Marco Bucci compariranno due assessori della forza politica di Giorgia Meloni. Più anche alcuni consiglieri con delega.

Dopo diverse discussioni che hanno animato il dibattito sulla giunta, alla fine il nodo degli assessorati FdI è stato sciolto: "Fratelli d’Italia - dichiarano il coordinatore regionale Matteo Rosso, il coordinatore provinciale Stefano Balleari e il coordinatore metropolitano Antonio Oppicelli - ha lealmente sostenuto l’amministrazione guidata dal sindaco Bucci per cinque anni e durante la campagna elettorale. Il nostro risultato è stato determinante per la vittoria e nella fase di presentazione delle liste, su richiesta del sindaco - sottolineano non a caso - abbiamo fatto passi indietro anche sulle presidenze dei Municipi al fine di rafforzare la coalizione e ottenere il miglior risultato possibile per Genova e per il centrodestra anche mettendo a rischio la percentuale di partito".

Alla fine, FdI ha confermato al Sindaco che accetta la proposta di operare al suo fianco con due assessori in giunta e alcune deleghe attribuite ai consiglieri comunali.

Gli assessori e i consiglieri con delega: conferme e indiscrezioni

Sentita la presidente del partito Giorgia Meloni, i vertici locali hanno indicato Sergio Gambino che riceverà le deleghe alla Protezione civile (portando avanti il lavoro già iniziato come consigliere comunale nello scorso mandato), Volontariato e Sicurezza. Un altro assessorato per Alessandra Bianchi che avrà le deleghe allo Sport, Impianti sportivi e al Turismo.

Valeriano Vacalebre si occuperà di Politiche abitative in qualità di consigliere delegato e Laura Gaggero, che subentrerà in Consiglio Comunale in seguito alle dimissioni dei consiglieri membri della giunta, riceverà la delega all’Innovazione. Il consigliere Franco De Benedictis sarà il capogruppo a Palazzo Tursi.

Mentre di questi nomi - menzionati direttamente dai dirigenti di FdI chiudendo la partita - c'è già l'ufficialità, ci sono altre figure in ballo per gli assessorati: fin da subito si è parlato di Pietro Piciocchi, Matteo Campora e Lorenza Rosso della lista civica Vince Genova. In giunta dovrebbe tornare anche Paola Bordilli (Commercio e turismo) e poi si parla di Francesca Corso (Politiche sociali) entrambe della Lega, Mario Mascia di Forza Italia (Lavoro, Urbanistica e Sviluppo economico), Marta Brusoni (Scuola, Giovani, Formazione e Pari Opportunità) e Federica Cavallero (dovrebbe rimanere consigliera ma con deleghe a Grandi eventi), entrambe della lista Toti.

La giunta dovrebbe comunque essere ufficialmente presentata entro i primi giorni della prossima settimana.

Cosa cambia in consiglio comunale

Per quanto riguarda gli assessorati già annunciati da Fratelli d'Italia, avendo scelto due assessori tra due eletti in consiglio comunale (Gambino e Bianchi) questi ultimi due dovranno dimettersi dalla carica di consiglieri, e dunque al loro posto subentreranno i primi due non eletti di Fratelli d'Italia: Laura Gaggero come già scritto e Vincenzo Falcone.

Questo ovviamente vale anche per tutti gli altri assessori che verranno nominati: se sono stati eletti in consiglio comunale, dovranno dimettersi facendo subentrare i primi dei non eletti delle loro liste.