Marco Bucci presenta la giunta: i nomi degli assessori, dei consiglieri delegati e del sindaco dei giovani

Undici assessori, sei consiglieri delegati e una delega ancora vacante, quella alla Cultura, affidata temporaneamente al primo cittadino: questa è la nuova squadra del sindaco Marco Bucci, che da palazzo Tursi ha presentato ufficialmente la sua nuova giunta, confermando molte delle indiscrezioni riportate nei giorni scorsi.

"Abbiamo rispettato i tempi - dice Bucci - in 15 giorni siamo riusciti a fare la giunta e per me è motivo di orgoglio per la coalizione, per i partiti e le liste civiche. Abbiamo convocato il consiglio comnunale per il 5 luglio, avevamo detto che lo avremmo fatto entro il 15 dunque siamo nei tempi. Grazie a tutti quelli che hanno accettato i nuovi incarichi, non siamo qui ad asciugare scogli ma a lavorare duro, dalle 7 alle 23, non sarà una vita facile per nessuno ma ci sarà il nostro impegno al servizio della città".

L'incarico di vicesindaco va a Pietro Piciocchi, lista "Vince Genova", con 17 deleghe. Della lista civica del sindaco fanno parte anche Matteo Campora e Lorenza Rosso. Due assessori a Fratelli d'Italia (Gambino e Bianchi), due alla Lega (Bordilli e Corso), uno a Forza Italia (Mascia) e poi per la prima volta entra in giunta Italia Viva, con Mauro Avvenente. Due assessorati anche alla lista Toti, con Maresca e Brusoni.

Le deleghe del sindaco

Passando poi all'annuncio della distribuzione delle deleghe, il sindaco ha elencato quelle che rimarranno a lui: Organi Istituzionali, Comunicazione, Politiche europee internazionali e cooperazione internazionale, Rapporti con sponsor e fondazioni bancarie, Rapporti con Porto Antico Spa, Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali Palazzo Ducale Fondazione della Cultura, teatri e musei, biblioteche, teatro Carlo Felice.

Per alcune deleghe Bucci si farà aiutare da consiglieri delegati: Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione, Politiche della casa, Grandi eventi, Innovazione, Tutela e sviluppo delle vallate e Nuovi insediamenti aziendali sul territorio.

Gli assessori

Pietro Piciocchi: vicesindaco con deleghe a Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporto con municipi, Indirizzo controllo strategico società partecipate e alcune attività specifiche come Aster e Asef. Il totale delle sue deleghe è 17.

Matteo Campora: Trasporti, Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia, Transizione ecologica con indirizzo e controllo su Amiu e Amt, Adeguamento Puns e Gestione ciclo rifiuti urbani e discriche, Indirizzo e controllo di Iren, Farmacie Genovesi Srl, Bagni Marina Genovese Srl, Genova Parcheggi Spa e Genova Smart City.

Mauro Avvenente: Manutenzioni, Decoro urbano e Centri storici.

"Non centro storico, bensì centri storici - sottlinea Bucci - perché molte delegazioni della città hanno il loro specifico cnetro storico e vogliamo che tutti siano rivalutati. Abbiamo un progetto per i caruggi, ma anche per Sampierdarena, Sestri Ponente, avremo un progetto specifico per ogni centro storico".

Sergio Gambino: Sicurezza, Polizia locale, Protezione civile, Valorizzazione volontariato.

Alessandra Bianchi: Impianti e attività sportive, Turismo, Rapporti con enti e società operanti nel settore turistico e nel settore dello sport.

Francesco Maresca: Patrimonio, Porto, Mare e Pesca e attività concernenti pesca, Raccordo tra porto e città, Rapporti con mondo portuale e logistico e con piano regolatore portuale.

Marta Brusoni: Personale, Politiche istruzone, Servizi civici, Informatica e statistica.

Paola Bordilli: Commerico, Artigianato, Rapporti con Pro Loco per promozione e valorizzazione territorio e Tradizioni cittadine.

Francesca Corso: Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, nuova delega a Disagio e solitudine, Pari Opportunità, Tutela e benessere degli animali. "Sarà anche la persona di contatto per i rapporti con il sindaco dei giovani e la consulta giovanile" specifica Bucci.

Mario Mascia: Urbanistica, Demanio marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e rapporti sindacali, inclusi i rapporti con grandi aziende e medie e piccole imprese, Politiche per la crescita dell'occupazione, Cura e promozione demanio marittimo, Rapporti con investitori e banche di investimenti.

Lorenza Rosso: Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Attività connesse alla disabilità, Servizi sociali dei distretti socio-sanitari, Enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e Tutela dei diritti delle fasce deboli, Rapporti con consiglio comunale e Città Metropolitana.

I consiglieri delegati

Sei i consiglieri con delega, di cui un paio entreranno in consiglio comunale per via delle surroghe:

Federica Cavalieri: Grandi eventi

Laura Gaggero: nuova delega a Innovazione - Svolgimento di attività relative alla predisposizione di proposte progettuali di interesse per la civica amministrazione relativa al tema dell'innovazione.

Alessio Bevilaqua: Tutela e sviluppo delle vallate - Svolgimento di attività relative alla predisposizione di proposte progettuali di interesse per la civica amministrazione finalizzate alla tutela e allo sviluppo delle vallate cittadine

Valeriano Vacalebre: Politiche della casa - Svolgimento di attività relative alla predisposizione di proposte progettuali di interesse per la civica amministrazione in tema di politiche della casa

Davide Falteri: Nuovi insediamenti aziendali sul territorio - Svolgimento di attività relative alla predisposizione di un programma di azioni finalizzate a favorire nuovi insediamenti aziendali, servizi, siti produttivi e attività imprenditoriali sul territorio cittadino. "È una cosa nuova che abbiamo introdotto - commenta Bucci - visto che negli scorsi anni 39 nuove aziende dall'Italia e dall'estero sono venute a Genova, vogliamo che questa attività sia ulteriormente sviluppata"

Fabio Ariotti: Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione - Svolgimento di attività relative alla predisposizione di un programma di azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e il rapporto con associazioni e comitati sulle scelte della civica amministrazione.

Il sindaco dei giovani

Durante la presentazione della giunta, Bucci ha ufficializzato anche la nuova figura del sindaco dei giovani: è Benedetto Pesci Mainero. "Lui ha vinto la nostra call for action - commenta il primo cittadino - è un esempio, siamo rimasti molto impressionati da come si è qualificato e siamo certi che farà un grande lavoro. Dovrà coordinare la consulta giovani già nominata, attiva e che sta lavorando. Vedremo in futuro come strutturare il ruolo del sindaco dei giovani. Mi auguro che sia una carica che potrà essere ripresa da tante altre città in Italia".

L'assessore alla Cultura ancora da trovare

Manca, per adesso, un assessore alla Cultura: le deleghe le tiene per il momento il sindaco Bucci ma la giunta è alla ricerca della figura più adatta, che sarà anche l'unico assessore esterno.

"Contiamo di trovare la persona giusta nel giro di qualche mese - dice il primo cittadino - in 15 giorni non siamo risuciuti. Ho pensato che per Genova fosse più importante avere la giunta velocemente, poi troveremo la persona giusta anche per la Cultura. Cerchiamo una persona in grado di fare quel che è stato fatto in questi 5 anni, ma non solo: una persona che possa rappresentare la comunità culturale di Genova, la storia e la capacità di poter parlare a tutta la dimensione culturale della città".

C'è però un nodo da sciogliere: quando la figura verrà trovata, si aggiungerà alla giunta o qualcuno dovrà lasciare il posto? Il Testo Unico degli Enti Locali prevede infatti una giunta di massimo di 11 assessori più il sindaco. Bucci risponde in maniera sibillina: "Se qualcuno nel frattempo cambia il Tuel e potrò operare con 12 assessori ben venga. Se dovremo andare avanti con 11 assessori faremo delle scelte".