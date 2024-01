Giorno della Memoria, lo storico Pezzetti: "L'antisemitismo è sempre presente"

È iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime della Shoah la seduta solenne del consiglio regionale della Liguria per il Giorno della Memoria.

Relatore della giornata lo storico della Shoah ed ex direttore del Museo della Shoah di Roma, Marcello Pezzetti. "I mass media oggi stanno trattando molti fatti in modo confuso - sostiene - quello che sta accadendo ora viene confuso con quello che è avvenuto, ma non dobbiamo mai confondere i fenomeni storici, altrimenti rischiano di banalizzarli". In sostanza, prosegue, "non vanno confusi la Shoah, la deportazione, il concentramento con fenomeni che si vedono ogni giorno e che hanno sicuramente somiglianze, ma anche origine e caratteristiche diverse". Lo storico invita a fare attenzione perché "l'antisemitismo è sempre presente sotto di noi. È come un fiume carsico, non lo vediamo ma è lì, ha duemila anni di storia e riemerge quando alcune situazioni nella società glielo permettono: non parlo solo della violenza degli assassini di Hamas, ma della reazione della società europea che lascia molti dubbi. Si può non essere d'accordo con la politica governativa di Israele, ma spesso si vede un passo che va al di là di questo. Ed è molto pericoloso".

“Il messaggio del Giorno della Memoria è quello di non dimenticare la Shoah. Non dobbiamo mai dimenticare questa tragedia, che ha una sua unicità per proporzioni, dimensioni e vittime che non può essere equiparata a nient’altro di quanto accaduto nella storia recente e passata del genere umano. Credo sia bene affrontarlo con questo spirito e tenere questa Giornata fuori da ogni polemica legata alla cronaca e alla contingenza del momento, che, comunque la si interpreti, non ha nulla a che fare con l’Olocausto”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che al termine della cerimonia ha premiato alcune studentesse (Ludovica Risso e Giulia Mantegazza del Liceo Guglielmo Marconi – Federico Delpino di Chiavari, accompagnate dalla dirigente scolastica, professoressa Paola Salmoiraghi e dalla docente professoressa Valeria Ghiorsi) nell’ambito della 16esima edizione del concorso regionale “27 gennaio: Giorno della Memoria”, organizzato dal Consiglio regionale.

Le due studentesse hanno ritirato il premio anche per il compagno Davide Linero, coautore della prova vincitrice, recentemente mancato.