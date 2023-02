Giorno della memoria e del ricordo celebrati insieme, relatore un simpatizzante di Casa Pound

Giorno della memoria e del ricordo celebrati insieme. È successo in occasione di un evento, organizzato dal Municipio Levante con il patrocinio del Comune di Genova. Ma a fare discutere è la scelta dei relatori, tra cui Giulio Benvenuti, che non ha mai nascosto le sue simpatie per Casa Pound.

"Martedì 31 gennaio 2023 - spiega Lorenzo Garzarelli, consigliere Municipio Levante della lista Rossoverde -, in sede di consiglio municipale, ci veniva comunicato che il 2 febbraio 2023 si sarebbe tenuto presso la biblioteca Virgilio Brocchi l'evento 'Giornata del Ricordo e della Giornata della Memoria', patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio Levante. Nello specifico, quindi, si parlava della vittime dell'Olocausto e delle Foibe, come illustrato nel volantino, due eventi così diversi e difficilmente accumunabili".

"Tuttavia, ciò che ha destato particolare interesse - prosegue Garzarelli - è stato leggere tra i nomi dei relatori quello di Giulio Benvenuti, fratello della consigliera municipale di Fratelli d'Italia Antonella Benvenuti. Ebbene, il signor Benvenuti sui propri profili social utilizza tranquillamente immagini di Casa Pound, partito di estrema destra, da sempre autodichiaratosi neo fascista".

"Nella speranza che non ci si sia spinti oltre la commemorazione - conclude Garzarelli -, ci chiediamo come sia stata fatta la scelta dei relatori di un evento patrocinato da Comune e Municipio e come sia stato possibile mantenere un'imparzialità davanti al ricordo dei morti delle foibe e dei milioni di morti causati proprio da quel regime nazifascista a cui pare richiamarsi".

Sulla stessa linea il consigliere regionale Ferruccio Sansa. "Oggi il Municipio Levante ha organizzato una manifestazione - dichiara Sansa - per il Giorno della Memoria e quello del Ricordo. Già ricordare insieme due tragedie tanto diverse denota confusione storica o, peggio, desiderio di strumentalizzare qualsiasi cosa pur fare politica".

"Come ha raccontato in un post il nostro Lorenzo Garzarelli, all'evento - prosegue Sansa -, cui partecipavano studenti delle scuole, patrocinato dal Municipio e dal Comune è intervenuto il signor Giulio Benvenuti (fratello della consigliera municipale di Fratelli d'Italia) che in una foto del suo profilo Facebook compare accanto allo stemma di Casa Pound".

"Vi pare la persona giusta da chiamare come relatore a una manifestazione per ricordare anche il genocidio degli ebrei? Vi sembra giusto - conclude Sansa - ricordare due tragedie tanto diverse come a voler comparare i crimini nazisti e quelli dei titini comunisti? Sono un figlio di profugo istriano, ma questa mi sembra un'iniziativa, che, invece di ricordare, fa politica e tradisce la memoria di tutti. Per di più usando i ragazzi delle scuole".