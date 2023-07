Il progetto M5s per un nuovo giardino solare luminoso nell'area della Gavoglio

Il M5s si è fatto promotore della prima grande comunità energetica urbanistica di Genova per il quartiere del Lagaccio e ha presentato il progetto venerdì sera alla Casa Gavoglio. Sono intervenuti Tiziana Beghin, capodelegazione del gruppo M5s al Parlamento europeo; il senatore M5s Luca Pirondini per i saluti iniziali; il deputato M5s Roberto Traversi; Stefano Giordano, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Genova e portavoce del Municipio I Centro Est; e Fabio Ceraudo, capogruppo M5s Genova.

“La pergola planetaria ha già incassato il plauso dell’amministrazione comunale e auspichiamo anzi che si apra al più presto un tavolo di lavoro per gettare le fondamenta per questa infrastruttura al Lagaccio, che ci auguriamo sia la prima di altre grandi Comunità energetiche della nostra città. Ringraziamo peraltro il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, sia per i saluti istituzionali, sia per il proficuo scambio di opinioni con i progettisti, il fisico Piero Enrico Zani, l’architetto e urbanista Giovanni Spalla e il docente universitario Luigi Gambarotta”, dichiara Giordano.

“Il giardino – hanno spiegato Spalla, Zani, che per la progettazione si sono avvalsi della collaborazione scientifica di Gambarotta del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale dell’Università di Genova - sarà pensile, sistemato sul tetto dei due edifici del Proiettificio, che dovrà avvenire nel quadro della loro prevista riconversione, con realizzazione di spazi per servizi e parcheggi interrati pubblici. Tale tetto giardino sarà caratterizzato da spazi verdi e luminosi di giorno e sera e da un viale longitudinale pedonale, contornato da piazzette piantumate, servizi pubblici coperti, spazi ludici e da una sequenza di traverse collegate con passerelle agli insediamenti urbani della valle circostante”.

L’asse di questo viale, disposto secondo la direzione dell’andamento del fondo valle del Lagaccio/Oregina, è previsto in diretta connessione con la programmata pista pedonale e ciclabile che raggiungerà la zona degli impianti sportivi del Lagaccio e il Parco del Peralto, “realizzando – specificano i proponenti - un accesso orientale plurifunzionale al Parco delle Mura e dei Forti di Genova. Lo scopo è quello di fare del nuovo complesso del tetto-giardino del proiettificio recuperato, un centro coesivo, di forte carattere sociale, culturale, dotato di servizi digitali e tecnologici, in modo da essere fruito- secondo le necessità comuni in presenza e da remoto-, da tutti i cittadini del quartiere del Lagaccio, cercando di mitigare gli effetti negativi dei suoi imponenti insediamenti speculativi a forte densità edilizia”.

“Fondamentale – continuano - sarà l’introduzione della nuova pergola planetaria nella sistemazione energetica e urbanistica del nuovo centro di servizi di comunità, poiché è una struttura architettonica spaziale, la quale nello svolgere la funzione di sostenere, in ordinate forme geometriche, i nuovi moduli fotovoltaici verticali e bifacciali, permette al di sotto la crescita di cespugli, piante, fiori e alberi di basso fusto, spazi di verzura adatti all’incontro e all’intrattenimento culturale e sportivo”.

L’introduzione della “pergola planetaria” produrrà energia elettrica in grande quantità (1,300.000 kWh annui) e quindi si pagherà da sola in pochi anni, consentendo la nascita della prima comunità energetica di Genova. “Soluzioni simili – concludono i proponenti - verranno proposte anche per sistemare i tetti dei condomini, in modo da attivare, in forma coordinata e pianificata, altre comunità energetiche e urbanistiche a tutto vantaggio dei cittadini”.

“Se ieri abbiamo potuto parlare di comunità energetiche il merito è del M5s, che le ha volute nelle scorse legislature, introducendole con il Milleproroghe del 30 dicembre 2019 su scala nazionale - spiegano Traversi e Beghin -. Ricordiamo che l’articolo 42-bis aveva introdotto la promozione dell'uso di energie da rinnovabili e prevedeva la possibilità di attivare configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili. A che punto siamo allo stato attuale? Il ruolo chiave è ora da ricercare nel Pnrr, che le ha introdotto nella Missione 2, finanziandole. A fine dicembre 2022, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la Commissione Europea, ha reso noto che le risorse saranno a fondo perduto. Manca però a oggi un decreto ministeriale che possa sbloccare una serie di ostacoli tecnici e burocratici”.