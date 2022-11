Valentina Ghio deputata, dopo 10 anni lascia la carica di sindaco

Si chiuderà dopo quasi dieci anni l'esperienza di Valentina Ghio come sindaco di Sestri Levante. Nel pomeriggio di lunedì 21 novembre 2022 si terrà la seduta del consiglio comunale che prenderà atto della decadenza del suo mandato per incompatibilità a seguito dell'elezione come deputata in Parlamento per il Partito Democratico. Questo perché il Comune ha più di 15mila abitanti.

Prenderà il suo posto, per i prossimi mesi fino alle elezioni previste nella primavera del 2023, il vicesindaco Pietro Gianelli.

Nei giorni scorsi Ghio ha commentato sui propri canali social: "Il ringraziamento va alle tante persone speciali con cui ho condiviso dieci anni di impegno per la città. In piazza Matteotti, via Salvi, piazza della Repubblica e alle lavoratrici e i lavoratori delle partecipate Mediaterraneo e Stella Polare".