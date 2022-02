Genova Jeans e i suoi segreti

Alla chiusura della manifestazione Genova Jeans a settembre 2021 il Comune aveva fornito i numeri di questa prima edizione, o meglio, i dati sugli ingressi. Ma da Palazzo Tursi sembra esserci qualche reticenza a fare avere alla Lista Crivello il rendiconto dell'evento, i cui costi sono stati a lungo criticati dall'opposizione e sono ora al vaglio della Corte dei Conti.

"L'articolo 33 dello statuto del Comune di Genova e l'articolo 52 del Consiglio comunale prevedono l'accesso a tutti gli atti istituzionali - ricorda la Lista Crivello in una nota -. Il 7 settembre 2021 abbiamo formalizzato la richiesta di 'rendicontazione Mostra GenovaJeans 2021' e il 6 ottobre sollecitato la risposta che non arrivava. Il 18 ottobre, dopo 41 giorni, la Giunta Comunale ci comunicava che prendeva in carico la nostra richiesta".

"Il 7 novembre - prosegue la Lista Crivello - è stato necessario inviare un secondo sollecito e il 10 novembre richiedere l'intervento del segretario generale del Comune di Genova. Il 28 dicembre gli assessori Bordilli e Piciocchi ci comunicavano che avrebbero fornito la rendicontazione a conclusione dell'iter da parte degli uffici competenti. Il 29 dicembre 2021 abbiamo richiesto l'autorevole intervento dell'illustrissimo prefetto della Città Metropolitana Renato Franceschelli, purtroppo, ad oggi, ancora nessuna risposta".

"A questo punto - continua la nota - ci domandiamo: qual è il rispetto delle regole e dei diritti previsti dalle norme? Quale visione ha l’amministrazione Bucci dei propri doveri istituzionali? Chi dovremmo scomodare ancora per ricevere quanto dovuto? Quali sono le ragioni di tale ritardo?".

"Siamo certi che non ci sia nulla da nascondere, quindi siamo dinnanzi a un atteggiamento ingiustificato e inaccettabile di chi non vuole fornire i documenti da noi richiesti affinché gli stessi possano essere legittimamente condivisi con la comunità genovese", conclude il gruppo consiliare Lista Crivello.