Genova Futura: conferenza programmatica Pd tra giustizia sociale, attrattività e innovazione

Si chiama Genova Futura e sarà la conferenza programmatica del Partito Democratico per immaginare una città del domani. La prima edizione dell’evento è in programma per sabato 13 e domenica 14 aprile 2024, alla Sala Chiamata del Porto. Per l’occasione, è stato creato un sito ad hoc, visitabile a questo link e tramite il quale è possibile iscriversi.

I lavori si aprono sabato alle 10.30 con cinque tavoli che, a partire dai temi di discussione degli ultimi mesi, tratteranno: giustizia sociale, attrattività della città, connessione fisica e culturale della città con il mondo circostante, innovazione e sostenibilità. In un secondo momento, grazie al dibattito tra l’attivista Cecilia Strada e il capodelegazione al Parlamento europeo Brando Benidei, un momento sarà dedicato a Genova città europea.

I lavori riprenderanno alle ore 15 con la prosecuzione della discussione nei tavoli di lavoro e con la Assemblea Metropolitana degli Amministratori e delle Amministratrici, insieme a Stefania Bonaldi, responsabile Pubblica Amministrazione del PD. Alle 16.30 si terrà un incontro sulla Genova di domani che vedrà ospiti Stefania Bonaldi, Davide Natale, segretario regionale, Agostino Petrillo, docente del Politecnico di Milano e Federico Romeo, presidente del Municipio V Valpolcevera e Armando Sanna, vicepresidente del Consiglio regionale.

Per la giornata del 14 aprile, i lavori si apriranno alle ore 10 con il panel "Città di genere. Femministe, ecologiste, progressiste" che vedrà confrontarsi Sofia Di Patrizi, Portavoce della Conferenza Donne Democratiche di Genova, Annamaria Furlan, Senatrice del Partito Democratico, Valentina Ghio, Deputata del Partito Democratico e Anna Scavuzzo, Vicesindaca del Comune di Milano.

Alle 11 si approderà alla fase conclusiva in cui, per ogni tavolo, un rappresentante del Partito Democratico nelle istituzioni e un membro della società civile continueranno il confronto e il dialogo sui vari temi. In questa fase prenderanno la parola Alessandro Terrile, responsabile nazionale infrastrutture del PD, in dialogo con Stefano Bigliazzi, Presidente di Legambiente Liguria; il Senatore PD Lorenzo Basso insieme a Laura Andrei, Segretaria Generale di Filt-Cgil Liguria; il Consigliere comunale Ariel Dello Strologo, che si confronterà con Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria; il Deputato Andrea Orlando, che interverrà insieme all’attivista di Genova che osa Amanda Pederzolli; il deputato Luca Pastorino che interverrà insieme a Silvia Neonato, giornalista e attivista.