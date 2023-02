Ex caserma Gavoglio, silenzio della giunta sui lotti mancanti

Durante la seduta di martedì 31 gennaio 2023 del consiglio comunale la consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi ha affrontato il tema delle mancate risposte ad alcune interpellanze presentate nei mesi scorsi.

"Oggi - spiega Lodi - ho portato in aula una forte denuncia relativa al mancato rispetto della democrazia e dei consiglieri comunali, poiché da ottobre sto aspettando una risposta da parte dell'assessore Piciocchi alla mia richiesta di informazioni sulla realizzazione dei lotti mancanti per quanto riguarda l'opera di riqualificazione dell'ex caserma Gavoglio. La risposta doveva arrivare entro un mese, ma siamo a febbraio e nulla è arrivato, nonostante la segnalazione al prefetto".

"E non è finita qui - prosegue la consigliera dem -: abbiamo avuto un'interpellanza sul tema di Fegino, del Pris, del futuro degli abitanti di quella zona, che, portata in aula, non avendo avuto risposte dettagliate, oggi attende ancora una risposta dall'assessore. E in più altre commissioni importanti: una sul futuro dei quartieri del Campasso e di Certosa, un'altra sulla situazione drammatica e difficile di tutti gli abitanti delle zone in cui sono state rimosse le barriere antirumore, un'altra ancora sul forno crematorio di Staglieno".

"Tutte promesse ai cittadini, ma, a oggi, mai convocate. Oltre a essere delusa e affranta - conclude Lodi - sono anche molto preoccupata, perché le risposte mancate non sono soltanto risposte mancate a me in quanto consigliera, ma a tutta la cittadinanza".