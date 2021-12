Bucci lancia l'idea: "Una galleria per collegare Valpolcevera e Valbisagno"

Un tunnel che colleghi Valbisagno e Valpolcevera. L'idea è stata lanciata dal sindaco di Genova Marco Bucci durante uno degli appuntamenti di "A colazione con il sindaco" nella mattinata di giovedì 16 dicembre 2021 rispondendo alle domande dei cittadini di Struppa su problematiche e criticità del quartiere.

"Dopo 22 anni negli Stati Uniti - ha esordito Bucci - nel 2016 sono tornato a Genova un anno prima della mia candidatura e, pensando alle cose che si potevano fare per la città avevo avuto questa idea, una cosa secondo me utile che nessuno mi ha però poi chiesto. La nostra città è una sorta di "pi greco" rovesciato con le due valli in cima e la costa sotto, per andare dalla Valbisagno alla Valpolcevera è necessario fare tutto il giro. Nessuno ha mai pensato di fare un tunnel che possa collegare le due parti alte?".

L'idea è stata accolta con entusiasmo dai cittadini di Struppa presenti all'incontro che hanno replicato che un progetto simile era già stato prospettato in passato, ma Bucci ha aggiunto: "Io non penso a una strada sulle alture, ma a una galleria nella parte bassa, che dovrebbe tra l'altro coprire una distanza abbastanza ridotta, 1,3 o 1,4 chilometri".