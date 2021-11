Galleria Mazzini allagata, il Pd attacca Bucci: "È questo il modello Genova?"

Dopo le polemiche per l'inaugurazione del point elettorale della lista Toti da parte di Movimento 5 Stelle e Pd (qui l'articolo completo), arriva un nuovo attacco alla giunta da parte del Partito Democratico di Genova, questa volta in merito al fiume di terra e acqua che ha travolto galleria Mazzini entrando da largo Lanfranco e dal tetto a causa delle infiltrazioni.

"Il 'Modello Genova' del Sindaco Bucci - ha scritto in una nota il Pd genovese - inaugurazioni, annunci in pompa magna, tappeti rossi e tagli del nastro, ma la realtà fa acqua da tutte le parti. Il 17 gennaio 2018 la giunta, nelle vesti dell’allora assessore Fanghella, aveva comunicato a gran voce: 'Avvieremo lavori definitivi che metteranno in salvo la galleria per i prossimi 200 anni, abbiamo stanziato fondi per garantire una continuità al cantiere fino al 2020: 2,4 milioni di Euro nel 2018, 1,6 nel 2019 e 3,6 milioni nel 2020. Galleria Mazzini tornerà al suo antico splendore'. Secondo noi - conclude il Partito Democratico - non servono altri commenti, è sufficiente guardare il video".