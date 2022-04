Laura Gaggero "estremista" come Nichi Vendola, l'agenzia: "La nostra campagna scopiazzata a 'destra' e a sinistra"

"Se si copia, tanto vale farlo bene". Deve aver pensato così il responsabile comunicazione della campagna elettorale dell'assessora Laura Gaggero che, oltre allo slogan, ha ripreso anche il font. Lo stile però in questo caso passa decisamente in secondo piano rispetto al trademark: "estremista".

Come chi? Come sono spesso etichettati i politici appartenenti a Fratelli d'Italia? No, come Nichi Vendola. Già, perchè l'idea era stata usata per promuovere l'allora candidato alle regionali in Puglia del 2005.

Lo conferma la stessa agenzia che curò la comunicazione: "A 17 anni di distanza, la nostra campagna per Nichi Vendola continua ad essere scopiazzata a 'destra' e a sinistra". Qualcosa però torna: pensare ai due distinti politici non può che evocare gli estremi della concezione politica in tutti i campi della società civile.