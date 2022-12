Frana a Borgoratti, Unione Popolare: "Disastro annuciato"

Unione Popolare Genova punta il dito sulla frana del 24 dicembre in via Posalunga, a Borgoratti, per la forza politica un disastro annunciato "in un quartiere popolare, devastato dalla speculazione edilizia e dalla cementificazione selvaggia".

Se per puro caso non ci sono state vittime, "da tempo si sapeva dell’instabilità geologica della collina sovrastante le case. Da troppo tempo il dissesto idrogeologico e il rischio frane dei territori fragili viene ignorato. I dati Ispra del 2018 ci dicono che in buona parte della Liguria tale rischio risulta essere da elevato a molto elevato: sono interessate ventimila abitazioni. Nonostante ciò, i burattinai che reggono i fili di scelte scellerate mettono il profitto davanti alla vita delle persone. Ci si permette così di proseguire con la politica delle grandi quanto inutili opere che sgretolano e violentano un territorio fragile, ci si permette di barattare la sicurezza dei contesti di vita con la fandonia di creare posti di lavoro, mentre posti di lavoro utili, necessari, molto più numerosi e sicuri, sarebbero quelli creati con la manutenzione, mitigazione, rinaturalizzazione e messa in sicurezza del territorio e dei suoi abitanti" continua Unione Popolare, che si dice vicina alle persone interessate dalla frana, che "ancora una volta pagano di persona lo scempio che arricchisce i soliti noti, condanna l’abbandono delle nostre periferie e chiede immediati interventi a loro tutela. Altro che gronda".