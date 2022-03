Cabinovia, Bucci: "A breve il via dei lavori, dentro i forti anche B&B e ristoranti"

Ammontano a circa 70 milioni di euro i fondi a disposizione del Comune di Genova, nell'ambito del Pnrr, per quello che riguarda il progetto della cabinovia che collegherà l'area della stazione marittima a forte Begato. Il tema è stato nuovamente affrontato dal sindaco Marco Bucci nel corso dell'appuntamento settimanale con "A colazione con il sindaco", questa volta andato in scena a Begato.

"Sulle alture di Genova ci sono dei luoghi incredibili - ha sottolineato il sindaco - e noi vogliamo valorizzarli nel migliore dei modi. Il progetto della cabinovia serve proprio a questo e ad evitare invasioni di auto per visitare i nostri forti dopo che saranno rivalutati".

"La gara è quasi chiusa e il progetto è pronto - ha aggiunto Bucci - a breve cominceranno i lavori per la cabinovia e subito dopo toccherà ai forti Begato, Puin, Sperone e Diamante, quest'ultimo grazie a un accordo fatto con il comune di Sant'Olcese essendo nel loro territorio. Rimangono per il momento fuori i 'fratelli' che sono messi peggio e le mura che richiederebbero un intervento più complesso e lungo. L'idea è che dentro a ogni forte ci sia un'attività di ristorazione e poi anche un bed and breakfast per dormire, in questo modo tutta la zona può essere rivalutata e diventare ricettiva anche dal punto di vista turistico".

"Andranno poi messe a posto anche le vie di comunicazione - ha concluso il sindaco - soprattutto quelle per camminate e mountain bike, stiamo già lavorando su un percorso largo ma sterrato con criteri moderni che parte da Castelletto e segue tutta la costa del Righi arrivando fino a forte Puin, la stessa cosa dobbiamo poi farla da ponente. Da sud invece sarà la cabinovia il collegamento principale, che porterà dal mare ai monti in pochi minuti".