Funivia forte Begato, niente valutazione di impatto ambientale. Sansa: "I controlli per la giunta sono il male"

Niente valutazione di impatto ambientale per la funivia di forte Begato, e l'opposizione in consiglio regionale insorge. Gli uffici della Regione scrivono che "non è necessario assoggettare il progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi significativi sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali" ma non ci sta il consigliere regionale progressista Ferruccio Sansa, che ha denunciato il fatto.

"Non siamo d'accordo - scrive Sansa su Facebook - visto che parliamo di un impianto lungo 2,2 km, con piloni alti 70/80 metri che saranno messi nel cuore di un quartiere già molto trascurato. Davvero non era necessaria almeno una valutazione di impatto ambientale? Soprattutto temiamo che il livello tecnico negli enti locali liguri stia diventando sempre più politico. Insomma, che risenta delle idee e del colore politico di chi comanda. Sarebbe un grande danno".

"C'è però una questione di fondo: l'idea di Bucci e della destra che i controlli sono il male. Che vanno contro i cittadini. Quando è vero esattamente il contrario - conclude Sansa -. È la tesi di Bucci che vorrebbe alzarsi una mattina e decidere di piantare piloni alti 70/80 metri in mezzo alla città senza che nessuno possa fiatare. Ma i controlli servono, appunto, per evitare corruzione e infiltrazioni. Per non sprecare denaro pubblico. Perché non sia devastato l'ambiente. Perché si decida democraticamente. Insomma, sono utili ai cittadini. Servono a fare, ma nel modo migliore".