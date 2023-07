Forno crematorio Staglieno: all'unanimità l'odg per una valutazione tecnico scientifica approfondita

Si torna a parlare di forno crematorio dopo la commissione consiliare del 10 luglio e le proteste dei comitati di quartiere.

In consiglio comunale, martedì 18 luglio, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno del consigliere di Forza Italia Paolo Aimè che chiede alla giunta di aggiornare la commissione e di sottoporre l'eventuale ipotesi progettuale, per una valutazione tecnico scientifica approfondita, nelle apposite sedute dell'Osservatorio salute e ambiente del Comune di Genova.

"L'obiettivo - commenta Aimè - è tutelare la salute dei genovesi. Non risulta ancora nessun progetto definitivo, e quando ci sarà dovrà essere sottoposto alla Conferenza dei servizi e ai pareri di tutti gli organi competenti, anche sotto il profilo ambientale e sanitario. Così ho chiesto a sindaco e giunta di farsi parte attiva per un aggiornamento della commissione consiliare per monitorare l'evoluzione dell'iter, e poi di sottoporre l'eventuale ipotesi progettuale all'Osservatorio salute e ambiente del Comune".