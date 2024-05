Forno crematorio di Staglieno: avviati i lavori, protesta degli abitanti a Tursi

Dopo la manifestazione di sabato scorso, la rete genovese dei comitati torna a manifestare, questa volta davanti a palazzo Tursi, proprio durante il settimanale consiglio comunale, martedì 21 maggio.

Lo annuncia la Rete che organizza un presidio contro il forno crematorio al cimitero di Staglieno, "Un impianto che non serve alla città - spiegano gli organizzatori - ma nel tempo potrà generare grandi profitti. Una speculazione a discapito della salute di tutti i genovesi e dell'ambiente".

I lavori per il nuovo forno sono stati avviati nei giorni scorsi, tra le proteste dei comitati che lo hanno definito un blitz. Il cantiere è stato quindi avviato, con previsione fine lavori a febbraio del 2025, nonostante siano ancora pendenti i ricorsi al Tar presentati da Legambiente e Italia Nostra.

Il forno crematorio è tra le opere più discusse tra quelle progettate dall'amministrazione comunale, al pari di Skymetro e funivia dei forti. "Potrebbe cremare salme provenienti da tutto il nord Italia (anche bare in zinco). - scrivono gli organizzatori della manifestazione in programma martedì prossimo - Non porterà lavoro, anzi ci sarà il rischio della perdita di posti di lavoro dei dipendenti Socrem, ente del terzo settore senza fini di lucro".

"Giù le mani dalle nostre vite e dalla città", conclude l'appello.