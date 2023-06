Forno crematorio Staglieno, in arrivo una commissione ad hoc

Il Pd esprime soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno approvato all'unanimità, presentato dai consiglieri D’Angelo, Lodi, Villa, Bruzzone e altri della minoranza, che chiedeva la convocazione urgente - perché attesa ormai da più di otto mesi - di una commissione consiliare di aggiornamento in merito alla costruzione del nuovo forno crematorio di Staglieno.

“Quello di oggi è un risultato importante - dichiarano i Consiglieri del Gruppo del Partito Democratico -. La speranza è che non siano già stati affidati i lavori di realizzazione e che il Comune, in attesa del piano di programmazione regionale richiesto dalla norma nazionale e a oggi in elaborazione, fermi il processo di ulteriori costruzioni, almeno fino al 10 luglio, e ascolti le istanze che giungono dal territorio, attraverso i comitati, anche prendendo atto del fatto che non si registrano al momento richieste di cremazione superiori a quelle che l’impianto già esistente è in grado di soddisfare”.

“Al contrario - continuano i consiglieri dem - visto l’alto impatto ambientale e i relativi rischi per la salute, è sicuramente auspicabile un ammodernamento del forno crematorio attualmente in azione”.

Nel documento approvato si legge: “Preso atto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha respinto il ricorso presentato dalla cordata di imprese guidata dalla Altair srl riguardo l’assegnazione del project financing relativo alla costruzione di un nuovo impianto crematorio a Staglieno”, con questo atto s’impegnano il sindaco e la Giunta a “a farsi parte attiva affinché venga convocata, entro i primi giorni di luglio 2023, la commissione consiliare di aggiornamento annunciata in merito alla realizzazione del nuovo forno crematorio di Staglieno con gli stessi soggetti auditi nella commissione di ottobre 2022”.