Forni crematori, Gratarola: "Nessuno stop ai progetti in essere"

Si torna a parlare di realizzazione di forni crematori in Liguria: dopo il passaggio in commissione Sanità ma soprattutto dopo quello in consiglio regionale ieri, l'assessore alla Salute Angelo Gratarola chiarisce che l'ordine del giorno proposto dall'opposizione e votato anche dalla maggioranza non rappresenta uno stop ai progetti in essere.

"L'ordine del giorno votato martedì - specifica - è un impegno della giunta a normare un percorso futuro. Certamente non è vincolante per i progetti in essere, che non subiscono alcuno stop. Stiamo lavorando per giungere al più presto a un regolamento che consenta di coordinare l'attività dei forni crematori in Liguria".

Le dichiarazioni arrivano dopo che i consiglieri di opposizione avevano cantato vittoria per l'approvazione - nella commissione di lunedì e in consiglio regionale - di un odg che impegna la giunta "a normare la sospensione delle autorizzazioni da parte della Città metropolitana di Genova e delle province liguri relative a nuovi forni crematori fino all'emanazione del Piano regionale di coordinamento sui forni crematori". Il pensiero della minoranza era andato soprattutto al forno crematorio di Staglieno, progetto che da tempo preoccupa i cittadini e comitati del quartiere per le possibili ricadute su salute e ambiente.

L'ordine del giorno in via Fieschi è passato con 20 voti a favore e 8 astenuti, anche se non sono mancate le polemiche: "Lunedì - rimarcano i consiglieri del Pd - la maggioranza in commissione aveva votato a favore dell’Ordine del giorno che chiedeva la sospensione delle autorizzazioni da parte di Città Metropolitana e province di nuovi forni crematori fino all’emanazione del Piano regionale di Coordinamento sui forni crematori. Ieri in consiglio la maggioranza si è spaccata sconfessando in parte quanto votato e chiedendo modifiche in aula allo stesso documento votato, per tutelare gli interessi di pochi. Esponenti di Cambiamo, Forza Italia e Lega hanno chiesto di modificare il testo dell’ordine del giorno votato ieri, mentre Fratelli d’Italia e altri si sono astenuti. Una richiesta che abbiamo accettato solo perché la salute dei cittadini è prioritaria rispetto a certe beghe di partito. I consiglieri di Lega, Cambiamo e Forza Italia, che ribadiamo avevano votato a favore in commissione hanno chiesto, per votare l’ordine del giorno, di togliere dalle premesse le frasi che affermavano che i forni crematori presenti sono sufficienti a coprire la domanda di cremazione da parte dei liguri, e che tali impianti comunque producono fumi inquinanti".

"Riteniamo clamorosa la spaccatura che si è consumata martedì in consiglio regionale all'interno del centrodestra - è il commento di Ferruccio Sansa (Lista Sansa) -. L'ordine del giorno licenziato all'unanimità dalla commissione Sanità ha messo la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità nel decidere se votare un documento di buon senso che, in estrema sintesi, richiede di bloccare i progetti per nuovi forni crematori fino a quando la Regione non rilascerà un nuovo piano per stabilire le reali necessità dei territori. Ora attendiamo un nuovo regolamento regionale che finalmente stabilisca i numeri e le reali esigenze dei territori per garantire il legittimo diritto alla cremazione, escludendo al contempo la prospettiva di costruire nuovi impianti per soli fini di business importando salme da fuori regione". "Ormai lo sanno anche le pietre - conclude Paolo Ugolini, consigliere regionale M5s - i forni crematori sono stati equiparati, in termini impiantistici, agli inceneritori e sono comunque industrie insalubri di prima classe, la più pericolosa per le sostanze che rilasciano nell'aria. La Liguria, peraltro, non ne ha nemmeno necessità".