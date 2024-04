'Food for profit', nel film di Giulia Innocenzi l'orrore degli allevamenti intensivi. La proiezione a Genova

Maiali a sei zampe, mucche con due organi sessuali o un tubo nel retto per ridurre le emissioni. Sono alcune delle folli proposte che un lobbista, dotato di telecamera nascosta, ha avanzato ad alcuni europarlamentari, che si sono dimostrati disponibili ad ascoltarlo.

Sembra un film dell'orrore e invece è un documentario, 'Food for profit' di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, presentato questo pomeriggio in Regione Liguria su iniziativa della consigliera della lista Sansa Selena Candia, firmataria di una proposta di legge che mira a ridurre gli allevamenti intensivi. Il film, nonostante non abbia alle spalle una grossa casa di produzione ha riscosso un notevole successo grazie al passaparola degli attivisti che organizzano produzioni in tutta Italia e non solo, il tutto alla vigilia delle europee.



“La posta in palio è altissima in Europa, - spiega Innocenzi a Genova Today - sono quasi 400 miliardi di euro in sette anni il finanziamento stanziato per l'agricoltura, la maggior parte di questi soldi vanno agli allevamenti intensivi e noi con 'Food for Profit' vogliamo proprio denunciare questo. Noi adesso stiamo cercando di portare questo film in giro per l'Europa proprio perché ci rivolgiamo a tutti gli europei”.

“Questo film - continua - ha già avuto un risultato importante dopo che siamo riusciti a diffondere le immagini: due eurodeputati molto importanti come Paolo De Castro e Clara Aguilera, un italiano e una spagnola, non si ricandideranno e anzi hanno annunciato che abbandoneranno la politica e si dedicheranno chi al settore privato e chi a continuare a insegnare all'università. Questo è un risultato concreto perché i cittadini rimangono molto colpiti da quello che raccontiamo in 'Food for profit' e vogliono fare qualcosa a partire da un voto consapevole e responsabile per le elezioni europee che decideranno gli eurodeputati che decideranno la prossima politica agricola comune”.



Come detto 'Food for Profit' non ha alle spalle una grossa casa di produzione, ma c'è chi accusa Innocenzi e D'Ambrosi di essere finanziati dalla lobby vegana. “Mi fa molto ridere e la prendo un po' come una barzelletta – racconta Innocenzi - visto che ci abbiamo messo cinque anni a fare questo film proprio perché non avevamo né una casa di produzione, né una casa di distribuzione. Siamo riusciti ad andare avanti solo grazie a finanziamenti e donazioni di onlus, no profit e cittadini che credevano in questo progetto di denuncia in cui mostriamo la realtà degli allevamenti intensivi visto che siamo riusciti a filmare di nascosto, con i nostri investigatori in giro per l'Europa gli allevamenti che ricevono i sussidi pubblici europei”.



Food for profit mostra i legami tra l'industria della carne, le lobby e la politica, ma è anche un film che mostra lo scempio degli allevamenti intensivi, tanto da incoraggiare tanti tra gli spettatori a smettere di mangiare carne e derivati.



“Tantissimi mi stanno scrivendo che questo film ha un effetto immediato. - ammette Innocenzi - Noi diciamo che abbiamo due possibilità di cambiamento, uno individuale e uno di sistema. Tutti possiamo fare qualcosa a partire dalla nostra forchetta e possiamo fare qualcosa anche con il nostro voto scegliendo i prossimi eurodeputati che abbiano a cuore il tema dell'ambiente e degli animali”.



Al di là di come la si pensi tra chi continuerà a mangiare carne e derivati e chi sceglierà una dieta vegana, c'è un tema, quello del consumo consapevole, che a oggi non ha una soluzione, almeno nella grande distribuzione.



“I consumatori non hanno nessuna possibilità di sapere da dove viene il loro piatto perché non c'è un'etichettatura trasparente, le lobby si sono sempre opposte a queste etichettature perché dimostrerebbe che oltre il novanta per cento di carne, latte e formaggio che troviamo nei supermercati viene dagli allevamenti intensivi: si preferisce non dirlo per evitare che i consumatori cambino i propri consumi. Con maggiore trasparenza i consumatori possono scegliere e noi ci stiamo battendo perché ci sia trasparenza e i consumatori possano sapere che una transizione verso una dieta a base vegetale è una delle soluzioni che ci permetterà, speriamo, di salvare il pianeta. Quindi dobbiamo andare in quella direzione”, conclude Giulia Innocenzi.



Sul tema interviene anche Selena Candia, secondo cui “le questioni del cibo non devono essere legate a scelte singole, quindi come decidiamo di alimentarci, ma deve esserci una rivendicazione collettiva, quindi politica. Tutte le istituzioni devono aiutare un cambiamento verso stili di vita più sostenibili”.

“Abbiamo depositato una proposta di legge – continua - chiedendo quattro cose, tutte importanti: non dare più fondi pubblici agli allevamenti intensivi, la seconda di non crearne nuovi e non ingrandire quelli esistenti, proprio per una transizione verso aziende agricole più sostenibili. La terza è creare assemblee cittadine per le politiche del cibo, perché il cambiamento deve passare attraverso il coinvolgimento delle persone che in primis si devono impegnare e avere cultura e strumenti per capire come fa meglio per la salute e per l'ambiente prendere scelte alimentari sostenibili. L'ultima è appoggiare una proposta di legge già depositata alla Camera da varie associazioni come Terra, Greenpeace, WWF, Lipu e Isde che mira a superare gli allevamenti intensivi nel nostro paese”.