Allevamento, dalla Regione nuovi fondi per il supporto della zootecnia

Approvato in giunta regionale, su proposta del vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’impegno di 50mila euro per le iniziative di miglioramento genetico del bestiame a favore dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (Arap), che svolge attività in Liguria.

“L’intento – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura e all’Allevamento - è quello di continuare a supportare il settore della zootecnia dando un quadro più preciso per la gestione dei bovini da carne, da latte e degli ovicaprini. Si tratta di raccogliere dati oggettivi finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, utili per la selezione degli animali e per il miglioramento delle strutture”.