Dalla Regione 3 milioni di euro in più per le cure ai bimbi con disabilità

Tre milioni in più dalla Regione Liguria per ridurre le liste d'attesa delle prestazioni di riabilitazione per i minori con disturbi psichiatrici e del neuro sviluppo. Lo stanziamento straordinario è previsto nella prossima manovra di bilancio regionale: "A fronte del problema di cui siamo consapevoli - puntualizza l'assessore alla Sanità della Regione, Angelo Gratarola - il presidente e la giunta con un importante sforzo economico hanno deciso di stanziare tre milioni di euro per il 2024 per l'acquisto di pacchetti terapeutico-riabilitativi da parte delle Asl anche presso strutture, associazioni, centri privati autorizzati e liberi professionisti, in modo da facilitare il più possibile la presa in carico dei bambini che sono in lista d'attesa da ben oltre 18 mesi".

Il provvedimento è indirizzato sia a chi nel frattempo ha provveduto ad accedere con risorse proprie alle cure sia a chi non ha avuto la possibilità di intraprendere un percorso di cura.

L'assessore Gratarola ha risposto alle critiche sollevate da Marco Macrì - da sempre in prima linea per i diritti delle famiglie con bambini disabili - aggiungendo che "si tratta, in via straordinaria, di una modalità per venire incontro a coloro ai quali il sistema non ha potuto garantire nei tempi dovuti le cure necessarie, senza però intralciare il percorso intrapreso dal sistema pubblico con il privato convenzionato, al quale comunque verrà garantito il budget che in questi anni è stato stanziato, con un'adeguata rivalutazione".

Il percorso entrerà in vigore dopo l'approvazione in consiglio regionale nonché in giunta con una delibera che ne spiegherà le modalità operative.