"Rilanciamo filiera nucleare, Genova è pronta per il ruolo di capitale": la mozione approvata in consiglio comunale

"Sono lieto di poter portare in Aula Rossa una mozione a cura di due liste civiche su un tema importante che dimostra una forte presa di coscienza da parte della società civile": a iniziare così il suo discorso, il consigliere Federico Barbieri che, a nome di Genova Domani e Vince Genova, ha portato in consiglio comunale una mozione (approvata) per chiedere al sindaco e alla giunta di impegnarsi per rilanciare la filiera industriale nucleare in Italia.

E soprattutto nel capoluogo ligure: "Genova è pronta per tornare a svolgere il ruolo di capitale industriale del nucleare in Italia" ha concluso Barbieri.

Ma cosa prevede la mozione, nello specifico? "Visto la costituzione - recita il testo - da parte del Mase della Pnns, 'Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile' il cui obiettivo è la definizione di un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell’utilizzo dell’energia nucleare in Italia o almeno alle opportunità di crescita della filiera industriale nazionale già operante nel settore e la mozione della Camera dei Deputati di maggio con la quale si impegnava il Governo italiano a farsi partecipe a livello europeo di ogni iniziativa volta all’incentivazione e allo sviluppo della tecnologia nucleare destinata alla produzione energetica; considerato che sul territorio genovese, Ansaldo Nucleare si distingue per competenze nel settore nucleare attraverso particolari specializzazioni quali la progettazione e costruzione di nuovi impianti, oltre che nella ricerca tecnologica, nella costruzione e sperimentazione di prototipi, operando soprattutto a livello internazionale e che l’accordo firmato tra Ansaldo Nucleare ed Edf, pone Ansaldo Nucleare come unico partner ingegneristico e industriale per l’esecuzione del progetto Nuward, legato alla realizzazione di un impianto a Smr, con questa mozione s’impegnano sindaco e giunta a farsi promotore presso le opportune sedi governative del rilancio a livello nazionale della ricerca tecnologica ed 'energia nucleare'; ad adoperarsi per il ripristino di una filiera industriale sul territorio genovese legata all’energia nucleare, tale da garantire il primato della città di Genova in ambito nazionale e internazionale sia dal punto di vista produttivo, sia tecnologico e di competenze nel detto settore; a partecipare a una commissione convocata con urgenza con l’audizione dei maggiori portatori d’interesse tra cui Ansaldo Nucleare".

Sul testo sono stati presentati tre ordini del giorno e ben 14 emendamenti: il primo, di Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) impegna sindaco e giunta ad attivarsi per procedere con la ricerca finalizzata a ottenere energia pulita e a farsi promotore di un incontro sullo stato dell'arte di avanzamento di bonifica delle ex aree nucleari. Il secondo, di Alberto Pandolfo (Pd) impegna ad attivarsi con la Regione e il Ministero delle Imprese per garantire la continuità della produzione di Ansaldo Green Tech a Genova. Il terzo, di Simone D'Angelo (Pd) impegna invece a sostenere ogni sforzo necessario a realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione e progressiva uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili; a sostenere a livello nazionale programmi di ricerca e sviluppo dei sistemi a fusione e a fissione, del tipo quarta generazione, per consentire al Paese di mantenere le posizioni avanzate e di leadership conquistate nel settore.

L’assessore all'Ambiente Matteo Campora ha espresso parere favorevole alla mozione, parere contrario al primo ordine del giorno, favorevole al secondo e al terzo. La mozione, con solo 3 emendamenti su 14 accettati, è stata approvata con 26 voti. Quattro i voti contrari: M5S, Lista RossoVerde e Uniti per la Costituzione.