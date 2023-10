Festini con escort e cocaina, il vicepresidente Piana sarà sentito dal procuratore capo Piacente

Dopo che il suo nome è saltato fuori dalle carte di un'inchiesta su festini a base di cocaina e prostituzione in lussuosi appartamenti genovese, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, che non è indagato e che ha preso le distanze dai fatti, tramite il suo avvocato Maurizio Barabino, ha chiesto di essere sentito in procura.

L'esponente leghista sarà ascoltato direttamente dal procuratore capo Nicola Piacente e, in qualità di persona informata sui fatti, non potrà naturalmente avvalersi della facoltà di non rispondere, avrà l’obbligo di dire la verità e non sarà assistito dal proprio legale. In seguito all'operazione della squadra mobile "Obbligo o verità" sulle feste con prostitute e cocaina, sono stati arrestati l'architetto Alessandro Cristilli e l'imprenditore Christian Rosolani.

Secondo le carte giudiziarie Piana avrebbe partecipato a una festa, l'1 marzo 2022 come indicato da una delle ragazze arrestata nei mesi scorsi per estorsione nei confronti di clienti ed escort.

La versione del vicepresidente, che subito dopo la notizia dell'inchiesta ha convocato una conferenza stampa, è di essere tornato a casa tardi dal lavoro quella sera e di aver fatto anche una videochiamata di lavoro per Vinitaly che si stava organizzando in quel periodo.