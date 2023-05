Ferrovia porto-Fegino, ok al tavolo permanente con Rfi, Comune, Regione e comitati

Dal consiglio comunale martedì 30 maggio è arrivato l'ok a promuovere, presso la prefettura, un tavolo permanente sul nodo ferroviario e riattivazione linea Campasso: l'ordine del giorno - presentato dalle consigliere Pd Monica Russo e Cristina Lodi - è stato votato all'unanimità. Nello specifico, si chiede al sindaco e alla giunta di farsi parte attiva per promuovere questo tavolo sulla ferrovia porto-Fegino che possa riunire rappresentanti di Rfi/Cociv, Comune di Genova, Municipio Centro Ovest e Valpolcevera, Regione Liguria e coordinamento dei comitati. Inoltre, il documento impegna anche la giunta a riferire i lavori e i progressi su questo tema in un'apposita commissione consiliare con cadenza trimestrale.

"È un grande risultato perché sono state recepite le istanze dei comitati dei cittadini del territorio - dichiarano le Consigliere Lodi e Russo -. Ci auguriamo che questo tavolo garantisca maggiore trasparenza in merito a stato dei lavori, indennizzi e interventi di riqualificazione e la possibilità per i consiglieri di controllare e monitorare la situazione. Oggi è stata tracciato un percorso virtuoso al quale speriamo la giunta saprà attenersi nei prossimi mesi".

Nell'ordine del giorno, per l'esattezza, si legge: "Rilevato che esiste il 'Protocollo d’intesa per la realizzazione del Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova' quale progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario 'potenziamento Genova - Campasso' nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, con questo ordine del giorno s’impegna il sindaco e la giunta ad attivare presso la Prefettura un Tavolo Permanente avente come oggetto Nodo Ferroviario e riattivazione linea Campasso, composto da: Rfi/Cociv, Comune di Genova nella persona del vicesindaco o suo delegato; Municipio Centro Ovest e Municipio Valpolcevera; Regione Liguria; coordinamento dei comitati con un numero di rappresentanti da 2 a 4 in base al tema oggetto dell’incontro; a riferire in apposita commissione consiliare circa i lavori del Tavolo Permanente con cadenza trimestrale a partire dalla data di costituzione del tavolo”.