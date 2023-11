Giacobbe (+Europa): "Mozione 'fermiamo il dissesto' bocciata dalla maggioranza in Media Val Bisagno"

"Durante il Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno di mercoledì 29 novembre ho presentato la nostra mozione 'Ferma il dissesto', che è stata bocciata dalla maggioranza". Così, in una nota, il consigliere municipale di + Europa Federico Giacobbe che aveva presentato il documento. Si tratta di una tematica portata avanti dal partito a livello nazionale e locale, cinque punti per la riduzione del consumo di suolo, per la pianificazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e per l’abusivismo idraulico.

Giacobbe prosegue: "Mi dispiace che la maggioranza abbia bocciato una mozione che nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni delle proposte concrete per avviare un processo di prevenzione e pianificazione al fine di tutelare la sicurezza del territorio e dei cittadini".

E poi conclude: "La mozione è di assoluto buon senso, scritta per incontrare trasversalmente l' approvazione di chiunque abbia a cuore la tutela dell' ambiente in cui viviamo e che sia stanco delle "conte dei danni" che, ogni anno, ci ritroviamo immancabilmente a fare; ma evidentemente sono prevalsi i giochetti politici e le logiche di parte. Nonostante questo, proveremo a proporla direttamente all’assessore Comunale di competenza. Più Europa è il partito che con più decisione mette al centro i diritti e il diritto a un ambiente sicuro in cui vivere, non fa eccezione. I nostri obbiettivi sono chiari, e continueremo a perseguirli con grande responsabilità".