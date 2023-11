L'appello contro il femminicidio domani in Comune: "Non è più il tempo delle parole, bisogna agire"

Un’unica voce unisce i presidenti dei consigli comunali delle principali città italiane: un messaggio congiunto che anche il presidente Carmelo Cassibba leggerà in apertura del consiglio comunale di domani, martedì 21 novembre, per chiedere ai rappresentanti parlamentari di agire velocemente per contrastare il femminicidio.

"Profondo cordoglio per la morte di Giulia - afferma la seconda carica del Comune di Genova - la violenza di genere è un problema pervasivo che richiede una risposta incisiva da parte di tutte le istituzioni e dei cittadini. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca ho ritenuto doveroso riunire i miei colleghi perché è necessario alzare la voce in modo unito e deciso".

"Forte sarà il nostro impegno - si legge nella nota - perché ogni comunità diventi un luogo sicuro e solidale per le donne, dove possano vivere libere dalla paura e dove ognuna, indistintamente, possa godere della sua vita in tutta sicurezza e dignità. A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un altro atroce femminicidio si è appena consumato nei confronti di una giovane studentessa. Questo richiamo doloroso alla realtà è un segno che non possiamo e non dobbiamo ignorare. La violenza di genere è una piaga che attraversa le barriere di età, classe sociale e cultura, colpendo indistintamente le nostre madri, figlie, sorelle e amiche. È un problema che riguarda tutti noi, come individui e come società e davanti al quale non si può più tacere. Dobbiamo lavorare insieme per creare una comunità che promuova il rispetto reciproco, l'uguaglianza e la solidarietà. La violenza sulle donne è un problema culturale e sociale e purtroppo lo squilibrio di potere nei rapporti tra i sessi è ancora forte. È in atto un cambiamento, è vero, ma non è rapido. Non c’è stata ancora una vera svolta perché gli input che arrivano dalla società in cui viviamo sono discordanti".

Nel momento di dolore, insomma, i presidenti si uniscono nel cordoglio alla famiglia di Giulia e di tutte le donne vittime di femminicidio, auspicando che la loro memoria possa essere onorata da azioni concrete: "Non è più il tempo delle parole: è tempo di agire".

A firmare la nota, insieme a Cassibba, anche i presidenti del consiglio comunale di Aosta (Luca Tonino), Alessandria (Giovanni Barosini), Bologna (Maria Caterina Manca), Cagliari (Edoardo Tocco), Campobasso (Antonio Guglielmi), Catanzaro (Gianmichele Bosco), Chieti (Luigi Febo), Firenze (Luca Milani), Grosseto (Fausto Tubanti), La Spezia (Salvatore Piscopo), Milano (Elena Buscemi), Napoli (Vincenza Amato), Palermo (Giulio Tantillo), Parma (Michele Alinovi), Perugia (Nilo Arcudi), Piacenza (Paola Gazzolo), Ragusa (Fabrizio Ilardo), Roma (Svetlana Celli), Sassari (Maurilio Murru), Torino (Maria Grazia Grippo), Trani (Giacomo Marinaro), Trento (Paolo Piccoli), Trieste (Francesco Di Paola Panteca) e Venezia (Ermelinda Damiano).