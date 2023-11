Sconti e riduzioni Iva sui prodotti igienico sanitari e per l'infanzia: il consiglio comunale dice "sì" all'unanimità

Nulla osta dall'intera Aula Rossa per l'ordine del giorno fuori sacco che chiede all'amministrazione di attivarsi presso le farmacie comunali per la vendita a prezzi calmierati dei prodotti su cui è previsto il raddoppio dell'Iva.

Il "sì" all'unanimità è arrivato martedì 14 novembre dopo la lettura del documento, depositato da Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) a qualche settimana dalla notizia del raddoppio dell'Iva su assorbenti, pannolini, latte in polvere e prodotti per l'infanzia, ipotesi prevista dal disegno di legge di bilancio del 2024.

L'ordine del giorno impegna sostanzialmente sindaco e giunta comunale a esprimere al governo la preoccupazione del Comune relativa alla proposta di aumentare l'Iva su questi prodotti, a prevedere una campagna di sensibilizzazione da parte delle farmacie comunali a proposito del minor impatto ambientale di prodotti riutilizzabili (come coppette mestruali e pannolini e assorbenti lavabili), e a valutare infine la possibilità di procedere a campagne di promozione sui prodotti igienico sanitari e per l'infanzia che non siano classificati come farmaci.

"Dobbiamo dare un segnale di vicinanza alle persone - aveva detto Bruzzone - mentre nelle sedi opportune continuiamo a ripetere che le mestruazioni non sono un lusso e che la genitorialità, per essere una scelta felice e libera, deve essere supportata da adeguate politiche di welfare".